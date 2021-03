EU:n Borrell: Myanmarin armeija teki lauantaista ”kauhun ja häpeän” päivän surmattuaan toistasataa ihmistä

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell vaati Myanmarin tragedialle loppua päivä sen jälkeen, kun toistasataa ihmistä kuoli lauantaina turvallisuusjoukkojen yritettyä tukahduttaa vallassa olevaa sotilasjunttaa vastustavia mielenosoituksia.

Myanmarin armeija vietti lauantaina vuotuista juhlapäiväänsä, mutta juhlimisen sijaan armeija teki Borrellin mukaan lauantaista ”kauhun ja häpeän päivän”.

Sunnuntaisessa tiedotteessaan Borrell sanoi myös, ettei väkivaltaisuuksien lisääntymistä Myanmarissa voida hyväksyä. Lisäksi hän toisti EU:n aiemman paheksunnan sotilashallinnon toimista ja vaati sotilasjohtajia lopettamaan väkivallan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puolestaan kutsui mielenosoittajiin kohdistunutta väkivaltaa järkyttäväksi.

– Se on kauhistuttavaa, Biden kommentoi toimittajille kotiosavaltiossaan Delawaressa antamassa tiiviissä lausunnossa.

– Se on täysin järkyttävää, ja saamieni tietojen mukaan todella monia ihmisiä on tapettu täysin tarpeettomasti, hän jatkoi.

Unicef: Lapset ja nuoret vaarassa

YK:n lastenjärjestön Unicefin johtajan Henrietta Foren mukaan Myanmarin armeijan väkivaltaisilla toimilla uhkaa olla katastrofaaliset seuraukset maan nuoremmalle sukupolvelle.

Fore kertoi sunnuntaina olevansa ”tyrmistynyt silmittömästä tappamisesta” sekä siitä, miten sotilasjuntan turvallisuusjoukot eivät ole onnistuneet toimimaan maltillisesti tai suojaamaan lasten turvallisuutta. Hän mainitsi erikseen maassa tapetun myös lapsia.

– Väkivaltaisuuksien välittömien vaikutusten lisäksi kriisin pitkäaikaiset seuraukset maan lapsille voivat olla katastrofaaliset, Fore arvioi.

Foren mukaan lasten kannalta kriittisten palveluiden järjestäminen on jo seisahtunut Myanmarissa. Lähes miljoona lasta jää hänen mukaansa tällä hetkellä ilman tärkeitä rokotteita ja lähes viisi miljoonaa puolestaan ilman tarvitsemiaan A-vitamiinilisiä.

Näiden lisäksi yli 40 000 lasta ei saa apua vakavaan aliravitsemukseen ja lähes 12 miljoonaa lasta uhkaa jäädä pitkäksi aikaa ilman opetusta.

Se, etteivät lapset pääse käsiksi avainasemassa oleviin palveluihin asettaa – yhdessä monet köyhyyteen ajavan taloudellisen taantuman kanssa – kokonaisen sukupolven lapset ja nuoret vaaraan.

Sotilaskomentajat tuomitsivat juntan toimet

Sunnuntaina myös toistakymmentä korkea-arvoista eri maiden asevoimien edustajaa tuomitsi yhteisellä julkilausumalla Myanmarin sotilashallinnon toimet. Allekirjoittajia oli muun muassa Yhdysvalloista, Britanniasta ja Australiasta.

Komentajat kehottivat Myanmarin armeijaa lopettamaan väkivallan ja ryhtymään toimiin uskottavuutensa palauttamiseksi myanmarilaisten keskuudessa.

Myanmarissa valtaa pitävät kenraalit järjestivät lauantaina näyttävän paraatin maan pääkaupungissa Naypyidawissa. Maata hallitsevaa sotilasjunttaa johtava kenraali Min Aung Hlaing puolusti juhlinnan yhteydessä jälleen armeijan helmikuista vallankaappausta ja lupasi juntan luopuvan vallasta uusien vaalien jälkeen. Vaalien ajankohtaa ei kuitenkaan ole kerrottu.

Samalla kenraali uhkasi junttaa vastustavia mielenosoittajia puhumalla väkivaltaisesta toiminnasta, joka voi olla haitaksi maan rauhalle ja turvallisuudelle ja jota ei niin ollen voi hyväksyä.

Mielenosoittajia kuoli jälleen sunnuntaina

Armeijan pyörittämän Myawaddy TV -kanavan mukaan lauantaina olisi kuollut vain 45 ihmistä, minkä lisäksi se kertoi 552 ihmisen otetun kiinni. Kanavan mukaan mielenosoittajat olisivat käyttäneet turvallisuusjoukkoja vastaan oikeita aseita ja pommeja.

Mielenosoituksia ja niin ikään niiden tukahduttamisia oli yli 40 kaupungissa ympäri maata. Eniten ihmisiä kuoli Mandalayn ja Yangonin suurkaupungeissa.

Lauantaisista väkivaltaisuuksista huolimatta mielenosoittajat lähtivät kaduille jälleen sunnuntaina osassa maan suurinta kaupunkia Yangonia. Mielenosoituksia oli Yangonissa muun muassa Hlaingin, Monywan ja Myinganin alueilla.

Valtionmedian mukaan kaksi miestä ja kaksi naista sai surmansa Monywassa sunnuntaina. Terveydenhuoltolähteet puolestaan kertovat, että Myinganissa kuoli yksi nainen, minkä lisäksi kaksi haavoittui.

Pelastustyöntekijän mukaan Hlaingissa 16-vuotias poika menetti kätensä yrittäessään heittää takaisin kranaattia, jolla turvallisuusjoukot olivat heittäneet mielenosoittajia.

Yli 400 ihmistä kuollut protesteissa

Myanmar on ollut helmikuun alussa tehdystä vallankaappauksesta asti myllerryksessä, kun kansalaiset ovat osoittaneet mieltä sotilasvaltaa vastaan. Turvallisuuskoneisto on käyttänyt kovia otteita mielenosoittajia vastaan, ja protestien väkivaltaisessa tukahduttamisessa on kuollut paikallisen tarkkailujärjestön mukaan ainakin yli 420 ihmistä.

Juntta on yrittänyt saada kansainvälisen yhteisön tunnustusta vallalleen, mutta huonolla menestyksellä. Vallanpitäjien mukaan armeijan lauantain juhlallisuuksiin osallistui kahdeksan ulkomaista delegaatiota. Niiden joukossa olivat Kiina ja Venäjä.

YK:n mukaan mielenosoittajien vastaisissa lauantaisissa väkivaltaisuuksissa kuoli 107 ihmistä ja kuolonuhreista ainakin seitsemän oli lapsia.

Unicefin johtajan Henrietta Foren mukaan yhteensä 35 lapsen kerrotaan saaneen Myanmarissa surmansa vallankaappauksen jälkeen.

– Turvallisuusjoukkojen täytyy välittömästi pidättäytyä lapsen oikeuksiin kohdistuvista loukkauksista ja taata lasten turvallisuus kaikkina aikoina, Fore sanoi.

