Fimealle ei ole ilmoitettu uusia Astra Zenecan rokotteeseen mahdollisesti liittyviä aivolaskimotukoksia tai verenhyytymishäiriöitä

Suomessa Astra Zenecan koronarokotteesta ei ole perjantain jälkeen ilmoitettu uusia diagnosoituja aivolaskimotukostapauksia tai verenhyytymishäiriöitä, kerrotaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Viikonlopun aikana on ilmoitettu parisenkymmentä päänsärkytapausta. Fimean mukaan niiden osalta tarkistetaan nyt, mitkä tapaukset vaativat lisäselvityksiä ja mitkä ovat tavallista päänsärkyä rokotteen ottamisen jälkeen.

– On seulottu sitä silmällä pitäen, että onko näitä diagnosoituja aivolaskimotukoksia tai sitten tätä verenhyytymishäiriötä. Kumpaakaan niitä ei ollut tullut lisää, kertoo Fimean jaostopäällikkö ja ylilääkäri Maija Kaukonen STT:lle.

Päänsärky on yleinen oire muidenkin kuin Astra Zenecan rokotteen ottamisen jälkeen.

Perjantaina Fimea kertoi, että Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää Astra Zenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskeytti silloin rokotteen käytön toistaiseksi.

Havaitut poikkeukselliset oireet ovat THL:n mukaan erittäin harvinaisia. Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen.

Astra Zenecan koronarokotteen oli perjantaihin mennessä saanut noin 140 000 ihmistä. Maanantaihin mennessä rokotteesta oli tehty 98 vakavaa ja 123 ei-vakavaa haittailmoitusta.

Henrietta Nyberg

STT

