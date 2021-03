Finlandia-palkintojen valitsijat nimetty – kaunokirjallisuuden palkittavan valitsee tänä vuonna elokuvaohjaaja Zaida Bergroth

Tämän vuoden Finlandia-palkintojen lautakunnat ja valitsijat on nimetty, kertoo Suomen Kirjasäätiö.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkittavan valitsee elokuvaohjaaja Zaida Bergroth. Ehdokaskirjat valitsevan lautakunnan puheenjohtajaksi on nimitetty kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja jäseninä ovat päätoimittaja Antti Kokkonen sekä keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnosta päättää tänä vuonna Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkonen. Valintalautakunnan puheenjohtaja on suomentaja Sampsa Peltonen, ja sen jäseninä ovat päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja toimittaja Maria Romantschuk.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnonsaajan valitsee futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen. Palkintoehdokkaat valitsevan lautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty elokuva- ja tv-alan luova neuvonantaja Petri Kemppinen. Lautakunnan jäseninä ovat kirjastoalan asiantuntija Päivi Jokitalo ja kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö.

30 000 euron arvoinen palkinto jaetaan kolmessa eri kategoriassa. Ehdokkaat selviävät marraskuun alussa pidettävissä tilaisuuksissa, ja palkintojenjakotilaisuus on joulukuun 1. päivä.

