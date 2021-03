Arizona katkaisi Coloradon voittosarjan – Mikko Rantanen onnistui jälleen maalinteossa

Arizona päätti Coloradon voittosarjan seitsemään perättäiseen otteluun tiistain NHL-kierroksella. Coyotes venyi kotikentällään 5-4-voittoon voittolaukauksin, mutta Mikko Rantanen onnistui tekemään Avalanchelle maalin viidennessä peräkkäisessä ottelussa.

Rantanen on tehnyt viidessä ottelussa viisi maalia ja syöttänyt neljä. Samalla hän on noussut 19 maalilla liigan maalipörssissä yhä tukevammin kolmanneksi.

Edmontonin Connor McDavid ja Toronton Auston Matthews jakavat maalipörssin kärkitilan 21 maalilla, joten Rantanen on hyvin mukana kamppailussa liigan parhaan maalintekijän Maurice Richard -palkinnosta.

Tiistain pelissä Arizonaa vastaan Rantanen sai myös syöttöpisteen Nathan MacKinnonin toisessa erässä tekemästä 3-2-johtomaalista.

Coloradon Joonas Donskoi jäi peliajalla vaille tehopisteitä, mutta onnistui voittolaukauskilpailussa. Ottelu ratkesi silti kotijoukkueen eduksi, kun Arizonan kaikki kolme laukojaa Nick Schmaltz, Conor Garland ja Christian Dvorak onnistuivat laukaisuvuorollaan.

Florida kohtasi Chicagon ilman Barkovia

Chicago Blackhawks otti kauden ensimmäisen voittonsa Florida Panthersista katkaisten neljän tappion putken floridalaisia vastaan. Kotijoukkueen voitto irtosi maalein 3-2. Kevin Lankinen torjui Chicagon maalilla yhteensä 33 laukausta.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov oli NHL.comin mukaan sivussa lämmittelyn aikana saadun alavartalovamman takia. Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville kertoi joukkueen Twitter-tilillä, että Barkovin pelikuntoa arvioidaan päiväkohtaisesti ja huomenna asiasta tiedetään enemmän.

Myöskään Barkovin joukkuetoveria Eetu Luostarista ei nähty jäällä. Panthersin suomalaisvahvistuksista kaukalossa luisteli noin yhdeksän minuutin ajan Juho Lammikko. Suomalaishyökkääjälle ei kuitenkaan ropissut pisteitä.

Joukkueet kohtaavat toisensa jälleen torstaina paikallista aikaa.

Tolvanen koppasi syöttöpisteen Granlundin maalista

Nashville Predators vei Detroit Red Wingsiä 2-0. Suomalaisveskari Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla jokaisen maalia kohti räiskäistyistä 31 laukauksesta.

Nashvillen suomalaishyökkääjä Mikael Granlund puolestaan teki toisen joukkueensa maaleista. Suomalainen heilutti vastustajan verkkoa ensimmäisessä erässä 14. peliminuutin paikkeilla. Granlundin maalista nappasivat syöttöpisteet sveitsiläinen Roman Josi ja suomalainen Eeli Tolvanen.

Granlundin ja Tolvasen lisäksi Predatorsin riveistä oli jäällä myös Erik Haula, jolle ei kuitenkaan kertynyt ottelusta tehopisteitä.

Dallas Starsin suomalaiset jäivät tiistaina voitotta Tampa Bay Lightningin ottaessa 2-1-vierasvoiton. Dallas Starsin ainoan maalin teki ensimmäisessä erässä suomalaishyökkääjä Roope Hintz. Ottelua oli tuolloin takana noin neljä ja puoli minuuttia.

Toisessa erässä Tampa Bay kuitenkin laittoi kahteen otteeseen kiekon Dallasin maaliin, sinetöiden samalla Starsin kohtalon. Dallasin Miro Heiskanen ja Esa Lindell jäivät tällä erää tehoitta. Joukkueet ottavat toisistaan mittaa Dallasissa jälleen torstaina.

New Jersey vei vierasvoiton Philadelphiasta

New Jersey Devils vei aiemmin vierasvoiton Philadelphia Flyersista maalein 4-3. New Jersey räimi kaikki maalinsa jo ensimmäisessä kahdessa erässä, eikä kotijoukkueen onnistunut pelastaa tilannetta kolmannen erän kavennuksista huolimatta.

Devilsin suomalaisvahvistus Janne Kuokkanen teki ottelun aikana kaksi syöttöpistettä. Ensin Kuokkanen avitti maalinteossa aivan ensimmäisen erän lopussa. Toisen kerran hän ojensi auttavaa kättään, kun toista erää oli pelattu vajaat kymmenen minuuttia. Suomalaishyökkääjä oli jäällä yhteensä noin 17 minuuttia.

Kuokkasen joukkuetoverille suomalaispakki Sami Vataselle ei sen sijaan kertynyt ottelusta tehopisteitä.

Pasi Rein, Arttu Mäkelä

STT

