Haaretz: Enemmistöasema valumassa Netanjahun käsistä Israelin parlamenttivaaleissa – oppositiopuolueiden povataan vievän ainakin puolet paikoista

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun mahdollisuudet enemmistön varmistamiseen maan parlamentissa ovat valumassa käsistä.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan yhteensä kolmen israelilaiskanavan päivitetyt ovensuukyselyt osoittavat, ettei Netanjahu pystyisi liittolaistensa kanssa saamaan enemmistöä kasaan. Aiemmin tämän arvioitiin olevan mahdollista, jos oikeistopuolue Yamina löisi hynttyyt yhteen pääministerin liittouman kanssa.

Kahden kanavan tiedot näyttävät Netanjahua vastustavien oppositiopuolueiden olevan saamassa puolet maan parlamentissa jaossa olevista 120 paikasta.

Kun Netanjahun Likud-puolueen paikkoihin lisätään sen kanssa liittoutuneiden oikeistolaisten uskonnollisten puolueiden paikat, koalitiolle olisi ennusteiden mukaan luvassa 53 paikkaa. Yamina on puolestaan saamassa seitsemän paikkaa.

Kolmannen kanavan mukaan oppositiopuolueet olisivat sen sijaan ottamassa hienoisen 61 paikan enemmistön. Netanjahun ja hänen liittolaistensa haaviin olisi jäämässä tämän ennusteen mukaan 52 paikkaa. Yaminan tulos vastaa tässä ennusteessa muiden kyselyiden tuloksia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yaminan johtaja Naftali Bennett ei ole vahvistanut omia suunnitelmiaan. Hän ei ole sulkenut pois sitäkään vaihtoehtoa, että liittyisi oppositiopuolueiden leiriin. Israelin entinen puolustusministeri Bennett ja maan pitkäaikaisin pääministeri Netanjahu ovat olleet aiemmin läheisiä, mutta viime vuosina miesten välit ovat olleet kireät.

Yaminan johtaja kertoi vaali-iltana lyhyessä lausunnossa tekevänsä vain sen, mikä on parasta Israelin valtiolle.

Äänestysprosentti alhaisin vuosiin

Tiistain puolella tehdyt ovensuukyselyt arvioivat Likudin olevan vaalien jälkeen maan parlamentin eli knessetin suurin puolue. Likudin arvioitiin saavan 31-33 paikkaa. Netanjahu kuvailikin ennusteita oikeiston ja hänen oman puolueensa kannalta suureksi voitoksi.

Likudin kovin haastaja, keskustalainen Yesh Atid -puolue olisi tiistaisten kyselyiden mukaan jäämässä 16-18 paikkaan.

Haaretzin mukaan Yesh Atidin johtaja Yair Lapid on kertonut aloittaneensa jo keskustelut Netanjahua vastustavien oppositiopuolueiden kanssa.

– Teen mitä vain saadakseni Israeliin aikaiseksi tervejärkisen hallituksen, Lapid sanoi Haaretzin mukaan.

Lapid kommentoi tulostenlaskennan tilannetta pian sen jälkeen, kun yksi kolmesta tuoreesta ovensuukyselystä oli povannut hänen oppositioblokkinsa saavan hienoisen enemmistön parlamentissa.

Haaretzin mukaan äänestysprosentti oli tiistaina 67,2. Laskua vuoden 2020 vaaleista on lähes neljä prosenttiyksikköä ja äänestäneiden osuus on alhaisin sitten vuoden 2013 vaalien.

Israelissa pidettiin tiistaina jo neljännet parlamenttivaalit kahden vuoden aikana.

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/israel-election-live-vote-count-to-be-delayed-due-to-coronavirus-regulations-1.9645682

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: