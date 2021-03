Haavisto oikeuskanslerin moitteista ulkoministeriön virkamiesjohdolle: Hyvä, että asia on nyt heidänkin osaltaan selvä

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan on hyvä, että ulkoministeriön virkamiesjohdon toiminnasta oikeuskanslerille tehdyt kantelut on nyt selvitetty.

Kyse on virkamiesjohdon toiminnasta tapauksessa, jossa Haavisto pyrki siirtämään konsulipäällikkö Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin syksyllä 2019. Taustalla oli erimielisyyksiä Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olleiden Suomen kansalaisten kotiutuksista.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi moitteet ministeriön valtiosihteerille ja alivaltiosihteerille, joiden olisi ollut oikeudellisesti perusteltua selvittää tarkemmin siirtoperusteen lainmukaisuutta ulkoasiainhallintolain ja hallintolain näkökulmasta. Pöysti kuitenkin totesi, ettei heitä ole syytä epäillä rikoksesta asiassa.

Virkamiesten olisi pitänyt pyrkiä kertomaan näkemyksensä ministerille

Haavisto antoi toissa syksynä valmistelutoimeksiannon Tuomisen siirrosta, joka liittyi erimielisyyksiin Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olleiden Suomen kansalaisten kotiutuksissa. Oikeuskanslerin mukaan ministeriön valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin olisi ollut oikeudellisesti perusteltua selvittää tarkemmin siirtoperusteen lainmukaisuutta ulkoasiainhallintolain ja hallintolain näkökulmasta.

Lisäksi heidän olisi pitänyt Pöystin mukaan pyrkiä kertomaan suoraan ministerille näkemyksensä, että konsulipäällikön siirtäminen pois tehtävistään olisi ollut huonoa henkilöstöpolitiikkaa ja ministeriön käytännöstä poikkeavaa. Selvityksen perusteella virkamiesjohto piti yhteyttä ministeriin suurimmaksi osaksi ulkoministerin poliittisen erityisavustajan välityksellä.

Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri myös viivyttelivät siirrosta kertomisessa Tuomiselle, mikä ei Pöystin mukaan ollut hyvän hallinnon mukaista. Virkamiesten tavoitteena oli, että ministeri muuttaisi mielensä ja siirrosta luovuttaisiin.

Haaviston oma menettely syynättiin eduskunnassa

Lopulta Tuomisen siirto toisiin tehtäviin ei toteutunut ja Tuominen sai jatkaa tehtävässään. Haavisto nimitti erillisen erityisedustajan, jolle al-Hol-asian hoito siirrettiin. Tuominen jatkaa yhä konsulipäällikkönä.

Oikeuskansleri sai asiasta kanteluita toissa vuoden joulukuussa tapaukseen liittyvän uutisoinnin jälkeen. Pöysti ei tutkinut Haaviston menettelyä, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta tutki asiaa samaan aikaan ministerivastuuasiana.

Valiokunta katsoi vuotta myöhemmin annetussa lausunnossaan, että Haaviston toimi lainvastaisesti pyrkiessään siirtämään Tuomista toisiin tehtäviin. Siirron perusteeksi ilmoitettu luottamuspula ei ollut valiokunnan mukaan ulkoasiainhallintolain mukainen peruste siirrolle. Ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu kynnys ei kuitenkaan ylittynyt.

