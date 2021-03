Suojelukoiraharrastuksesta on paljastunut vakavaa eläinten kaltoinkohtelua ja suoranaista väkivaltaa. Paimiossa ja Kotkassa kuvatut videot todistavat, miten koiria hakataan, kuristetaan ja potkitaan, niillä käytetään lainvastaisia piikkipantoja ja niille annetaan sähköiskuja ”koulutuksen” nimissä.

Poliisille on tehty tutkintapyyntö lajin 15 maalimiehestä, kouluttajasta ja harrastajasta. Yksi tutkittavista on salolainen. Julmuudet ovat saaneet laajaa huomiota, sillä väkivallasta todistavia videoita esitettiin A-Studiossa.

Asia paljastui turkulaisen eläinfysioterapeutin, itsekin palveluskoiralajeja harrastavan Tiina Kuusiston ansiosta. Hän treenasi Raisiossa kentällä, jonka naapurissa pidettiin Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) alaosaston suojeluharjoituksia. Kuusisto näki, miten koiria kohdeltiin ja yritti puuttua asiattomuuksiin paikan päällä. Hän pyysi tuloksetta SPL:a puuttumaan sen alaiseen toimintaan jo yli kaksi vuotta sitten.

– Liitosta sanottiin, että mitään kertomani mukaista ei tapahdu, ja etteivät he voi puuttua yksittäisten ihmisten toimintaan.

Raision kenttä tyhjeni Kuusiston otettua yhteyttä eläinsuojeluvalvojaan. Harrastajat päätyivät treenaamaan Paimioon.

Suomen Kennelliiton juristi totesi Kuusistolle, että rikosilmoitusta varten tarvitaan todisteita. Hän otti yhteyttä Oikeutta eläimille -järjestöön, joka sai hankittua käyttöönsä suojelukoiraharjoituksissa salaa kuvattua materiaalia.

Todistusaineisto annettiin Ylelle, ja 24. helmikuuta A-Studiossa näytettiin Paimiossa viime syksynä kuvattuja SPL:n Varsinais-Suomen alaosaston viikkoharjoituksia ja ulkopuolisen kouluttajan vetämää suojelukoulutusta.

Kuusisto toteaa, että asian tuominen esille valtakunnan mediassa oli ainoa keino saada muutosta aikaan.

– Ilman sitä kaikki olisi yhä painettu villasella, ja vastuunpakoilu olisi jatkunut. Suojelukoiraharrastukseen on saatava viranomaisvalvonta, koska liittojen oma valvonta on pettänyt. Treenipaikkojen pitäisi olla julkisia ja rikkomukset sanktioida selkeästi. Kilpailukielto on tehokas keino.

Kun Kuusisto julkaisi vuonna 2018 suojeluharrastajien facebook-ryhmässä kannanoton otsikolla Sähköpantaa ei voi käyttää oikein, hänet lytättiin 700 kommentin voimalla ja kerrottiin, että sähköpannasta tulee vain ”pientä kutitusta”. Kuusisto alkoi saada myös yhteydenottoja, jotka todistivat toista: koulutuksiin kuuluu raju sähkön käyttö, kun koirilta haetaan näyttävää reaktiota.

– Koiria koulutetaan tuottamalla kipua ja niitä kohdellaan väkivaltaisesti, vaikka ne eivät edes tee virheitä.

Tietoa vastaavasta väkivallan käytöstä tuli useammista SPL:n alaosastoista, eikä Kuusisto ole ainoa, joka on ilmoittanut ongelmasta liitolle.

– Väkivalta on syvällä koulutuskulttuurissa.

A-studion jälkeen monet ovat soittaneet Kuusistolle kertoakseen koulutuskentillä näkemästään väkivallasta, johon eivät ole uskaltaneet puuttua. Hän sanoo, että harrastuksen sisällä käytetään myös sosiaalista painetta ja toisinajattelijat eristetään.

– Koulutettavien on hyväksyttävä kouluttajien toimintatavat, tai eivät pääse etenemään harrastuksessaan.

Eläinsuojelulaki kieltää eläinten väkivaltaisen kohtelun ja tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamisen. Erikseen on kielletty kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja muun muassa piikkipantojen käyttö.

– Voiko koiraharrastukseen millään perusteella kuulua kivun tuottamista, Kuusisto kysyy.

Hän sanoo monien harrastajien tukeutuvan yhä vanhaan viettiteoriaan, vaikka se on tieteellisesti kumottu. Eläinten käyttäytymistieteen tuoretta tutkimustietoa on jo runsaasti käytettävissä, ja sitä hyödynnetään virkakoirien koulutuksessa. Kuusisto painottaa, että lajissa ei ole harrastuksenakaan vikaa, jos se tehdään koiran ehdoilla.

– On harrastajia, jotka osaavat kouluttaa käyttäen positiivista vahvistamista ja sen parina palkkion poistamista. Kaikkien mielestä siten ei ilmeisesti saada yhtä näyttäviä reaktioita kuin pelkoaggressiolla. Harrastajapiireistä on tullut todella vähän kannanottoja, joissa väkivalta tuomittaisiin selkeästi.

Kennelliitto keskeytti kaiken suojelukoiratoiminnan

Kouluttajilta vaaditaan allekirjoitus eettiseen sitoumukseen

Suomen Kennelliiton hallitus on keskeyttänyt kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvän toiminnan toistaiseksi. Se teki päätöksensä helmikuun lopussa neljä päivää A-Studiossa esiin tulleiden epäkohtien jälkeen. Keskeytys jatkuu, kunnes havaitut puutteet on selvitetty ja korjattu, ja kaikki toimintamallit kehitetty eläinsuojelulain mukaisiksi ja eläinten hyvinvointia tukeviksi.

Suojelukoirakoulutus on Kennelliittoon kuuluvan Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) toimintaa. Toista vuotta SPKL:n hallituksessa istuva pertteliläinen Harri Laajajärvi sanoo, että nyt paljastettuja ongelmia ei ole aiemmin hänen aikanaan tuotu hallituksen käsittelyyn. Hän on kuitenkin kuullut koirien epäasiallisesta kohtelusta.

– Mutta tämä on harrastustoimintaa, ja kaikkien jäsenyhdistysten valvonta on mahdotonta. Koirien eettisen kohtelun pitää lähteä ihmisestä itsestään.

Laajajärvi myöntää Paimion ja Kotkan kentillä kuvatuilla videoilla näkyvän koirien pahoinpitelyä ja raakaa käsittelyä.

– Varmasti ihmiset nyt parantavat tapansa, koska ohjelma on aiheuttanut niin paljon kyräilyä, että paljastuskynnys on matala. Jos epäkohtia ilmenee, ne täytyy korjata, mutta koko lajia ei voi teilata tuon perusteella.

Laajajärvi paheksuu sitä, että koiriaan huonosti kohdelleita ihmisiä uhataan nyt väkivallalla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Vihapuhetta on paljon.

Suojelua saksanpaimenkoirineen 1990-luvun alusta harrastanut Laajajärvi toimii myös palvelukoirakokeiden tuomarina. Hän sanoo tuomarina palkitsevansa ohjaajan, jonka koira toimii iloisesti ja aktiivisesti. Tuomari ei saa suojelukokeessa suosia passiivista, stressaantunutta eikä ihmisiä väistelevää koiraa.

– Suoritus hylätään, jos ohjaaja antaa koiralle pienenkään fyysisen rangaistuksen. Eettisyyden vaatimusta on jo aiemmin lisätty kokeisiin ja jatkossa sitä tullaan korostamaan myös harjoittelussa.

SPKL on sopinut Suomen Kennelliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton kanssa toimihenkilöiden eettisen koulutuksen aloittamisesta. Koulutukset ovat pakollisia, ja ne aloitetaan kevään aikana. Virallisten kokeiden toimijoille laaditaan allekirjoitettavaksi eettinen sitoumus. Myös kouluttajien on sitouduttava eettisiin ohjeisiin säilyttääkseen pätevyytensä.

– Näillä toimilla päästään varmasti pitkälle, Laajajärvi uskoo.

Hän toteaa suojelun olevan aktiiviselle palveluskoiralle tyypillinen laji, jossa koira saa toteuttaa itseään ja sillä on hauskaa.

– Suojelukokeessa koira saa purra maalimiestä topattuun irtohihaan. Se on saalisleikkiä, eikä koirista kouluteta vihaisia, hän korostaa ja muistuttaa, että palveluskoirarotujen palveluhalukkuus on suuri.

– Palveluskoira haluaa, että sillä teetetään töitä ja se haluaa toimia oikein. Yleinen koulutusperiaate on, että koiraa palkitaan oikeasta toiminnasta. Jos koira tekee opetetun asian väärin, voidaan käyttää pakotetta, mutta se ei tarkoita fyysisen kivun tuottamista. Se voi olla pelkkä ohjaajan tyytymättömyyden osoitus. Koira osaa tulkita ihmisen elekieltä.

Saksanpaimenkoiraliitto on asettanut Paimiossa kotipaikkaansa pitävän SPL Varsinais-Suomen ja SPL Kotkan väliaikaiseen toimintakieltoon. Varsinais-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Kari Lehtovirta ei suostunut vastaamaan Salon Seudun Sanomien kysymykseen siitä, miksi yhdistys on sallinut kyseisen toiminnan koulutuskentällään. Paimiossa kuvatuilla videoilla esiintynyt salolainen maalimies ei halunnut kommentoida asiaa, eikä SPL:n puheenjohtaja Sami Baggström vastannut kysymykseen, miksei ongelmaan puututtu aiemmin.