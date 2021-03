Halikon vastaanottokeskus lopetetaan ensi syksyyn mennessä

Maahanmuuttovirasto irtisanoo Halikon ja Imatran vastaanottokeskusten sopimukset ja supistaa seitsemän muun vastaanottokeskuksen paikkamäärää.

Maahanmuuttovirasto kertoo asiasta tiedotteesaan.

Yhteensä Suomesta vähennetään 700 turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkaa.

– Koronapandemian takia pyrimme vähentämään tässä vaiheessa paikkoja useamman keskuksen sulkemisen sijaan. Näin meillä säilyy myös parempi valmius reagoida jossain vaiheessa mahdollisesti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään, kertoo ylitarkastaja Mikko Välisalo tiedotteessa.

Suljettavat vastaanottokeskukset eivät ole maakuntansa ainoita vastaanottokeskuksia. Paikkamääriä vähennetään vastaanottokeskuksista, joiden nykyinen paikkaluku on 200. Keskuksista supistetaan 50 paikkaa niin, että 1.7.2021 alkaen paikkaluku on 150.

Uusien turvapaikanhakijoiden määrä oli Maahanmuuttoviraston mukaan vuonna 2020 alhainen: ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin 1 275. Trendi on sama tänä vuonna. Tammi-helmikuussa 2021 jätettiin 96 ensimmäisiä turvapaikkahakemusta.

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5 800 turvapaikanhakijaa, joista noin 2 800 asuu vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1 600 vapaata paikkaa, joista noin 600-700 ovat ylimääräisiä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 150 paikalla kuukaudessa.

Toimintansa kokonaan lopettavat vastaanottokeskukset:

Halikon vastaanottokeskus, SPR, 150 paikkaa. Toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä.

Imatran vastaanottokeskus, Suomen Punainen Risti (SPR), 200 paikkaa. Toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä.

Paikkojen vähennykset: