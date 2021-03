Halikon vastaanottokeskus lopetetaan ensi syksyyn mennessä – ”Sulkeminen tuli yllätyksenä”

Halikossa syksystä 2015 lähtien toiminut vastaanottokeskus lopetetaan.

Maahanmuuttovirasto tiedotti asiasta tiistaina. Vastaanottokeskuksen henkilökunta kuuli asiasta maanantaina, kertoo Turun vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja Marita Nikander.

– Emme tiedä vielä, mihin vastaanottokeskukseen asukkaat meiltä muuttavat, sanoo Nikander.

150-paikkaista Halikon vastaanottokeskuksen toimintaa pyörittää Suomen Punainen Risti, ja vastaanottokeskus on osa SPR:n Turun vastaanottokeskusta.

Turun vastaanottokeskuksen toiminta Pansiossa jatkuu ennallaan.

Maahanmuuttoviraston mukaan toiminta Halikossa loppuu syyskuun loppuun mennessä.

Salon lisäksi suljetaan Imatran vastaanottokeskus. Sulkemisten ohella seitsemän muun vastaanottokeskuksen paikkamäärää supistetaan. Yhteensä paikkoja vähennetään 700.

– Koronapandemian takia pyrimme vähentämään tässä vaiheessa paikkoja useamman keskuksen sulkemisen sijaan. Näin meillä säilyy myös parempi valmius reagoida jossain vaiheessa mahdollisesti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään, sanoo ylitarkastaja Mikko Välisalo Maahanmuuttoviraston tiedotteessa.

Vähennysten taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän vähentyminen.

Halikon vastaanottokeskuksen perustamisvuonna 2015 turvapaikkahakemuksia jätettiin ennätysmäärä, 32 477 kappaletta. Viime vuonna luku oli enää kymmenyksen tästä.

– Toki olemme tienneet, että vastaanottokeskuksissa on paljon vapaita paikkoja. Sitä emme tienneet, miten sulkemiset kohdentuisivat, ja Halikon sulkeminen tuli yllätyksenä, sanoo Marita Nikander.

Viime vuonna Maahanmuuttovirasto lakkautti kymmenen vastaanottokeskusta, ja tällä hetkellä keskuksia on 31.

Enimmillään vastaanottokeskusten määrä oli helmikuussa 2016, jolloin vastaanottokeskuksia oli 221.

Vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä kirjoilla noin 5 800 turvapaikanhakijaa, joista noin 2 800 asuu vastaanottokeskuksissa.

Tällä hetkellä vapaita paikkoja on noin 1 600, joista 600–700 on Maahanmuuttoviraston arvion mukaan ylimääräisiä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 150 paikalla kuukaudessa.

Halikon vastaanottokeskuksessa asuu tällä hetkellä sata henkilöä. Heidän lisäkseen yksityismajoituksessa on 30 keskuksessa kirjoilla olevaa henkilöä.

– Yksityisessä majoituksessa olevien tilanne jatkuu ennallaan. He vain siirtyvät eri vastaanottokeskukseen kirjoille, sanoo Nikander.

Asukkaista 25–30 on peruskouluikäisiä. He käyvät koulua Märynummessa, Hermannissa ja Armfeltissa.

– Perheiden ja koululaisten siirto pitää suunnitella niin, että lapset pääsevät siirtymään järkevästi uusiin kouluihin.

Työntekijöitä keskuksessa on 12.

– Osalla on sosiaali- ja terveysalalla hyvin tarjolla töitä, ja osalla on varmasti hankalampi työllistyä.

Vuodet Märynummen sairaala-alueella ovat sujuneet hyvin, arvioi Marita Nikander. Kun keskus aloitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuokralaisena syksyllä 2015, asia herätti kiivastakin keskustelua.

– Elämä ja oleminen tasoittuivat yllättävän nopeasti. Olemme toimineet kaiken kaikkiaan hyvin rauhallisissa olosuhteissa.

Toimintansa kokonaan lopettavat vastaanottokeskukset:

Halikon vastaanottokeskus, SPR, 150 paikkaa. Toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä.

Imatran vastaanottokeskus, Suomen Punainen Risti (SPR), 200 paikkaa. Toiminta loppuu 30.9.2021 mennessä.

Paikkojen vähennykset:

Helsingin vastaanottokeskus, Helsingin kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Kotkan vastaanottokeskus, Kotkan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Tampereen vastaanottokeskus, Tampereen kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Vaasan vastaanottokeskus, Vaasan kaupunki. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Kristiinankaupungin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Porin vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Rovaniemen vastaanottokeskus, SPR. Paikkamäärä supistuu 50:llä. Uusi paikkamäärä on 150 1.7.2021 alkaen.

Artikkelia päivitetty kauttaaltaan 30.3.2021 klo 17.06