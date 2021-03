Halla-aho: Perussuomalaiset esittää perjantaina epäluottamusta oikeusministeri Henrikssonille

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.) tulevana perjantaina, kertoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Halla-aho kertoi asiasta kuntavaalien siirtämistä koskevan eduskuntakeskustelun yhteydessä. Eduskunnan on määrä jatkaa asian käsittelyä perjantaina.

Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kertoivat epäluottamuslauseen esittämisestä viikonloppuna kannanotossaan, joka julkaistiin perussuomalaisten verkkolehdessä Suomen Uutisissa. Epäluottamuslauseen esittämisen ajankohtaa ei tuolloin vielä kerrottu.

Halla-ahon mukaan Henriksson on epäonnistunut kuntavaalien järjestämisessä terveysturvallisesti ja ajallaan. Epäonnistumisesta on Halla-ahon mukaan kannettava vastuu.

– Oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä järjestelyihin, joiden avulla vaalit voitaisiin toimittaa turvallisesti epidemian oloissa, Halla-aho sanoi eduskunnassa.

Eduskuntatiedotuksen mukaan eduskunta äänestää Henrikssonin luottamuksesta perjantaina. Eduskunta on näillä näkymin jäämässä perjantaina istuntotauolle ja kokoontuu seuraavan kerran vasta pääsiäisen jälkeen.

STT

