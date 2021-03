Hallintovaliokunnan puheenjohtaja liikkumisrajoituksista: Hallituksen pitäisi ymmärtää antaa uusi esitys

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan Riikka Purran (ps.) mukaan näyttää siltä, että liikkumisrajoitusten koko perusratkaisu koetaan ongelmaksi ja hallituksen pitäisi ymmärtää antaa uusi esitys. Hallintovaliokunta päättää huomenna, voiko esitystä muuttaa eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa hallituksen liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa koskevasta esityksestä.

Esityksestä mietinnön tekee hallintovaliokunta, ellei asiaa valmistella hallituksessa kokonaan uudelleen.

Perustuslakivaliokunta löysi hallituksen esityksestä runsaasti ongelmia. Sen mukaan liikkumisen kieltäminen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista, eikä sitä voi pitää perustuslain 23. pykälän tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Purra sanoo, että ei vielä tässä vaiheessa sano hallintovaliokunnan kantaa, kun sitä ei vielä ole.

– Tämä koko perusmalli tässä säätämisessä on kuitenkin koettu ongelmalliseksi, siellä on huomattavia ongelmia, jotka liittyvät moniin eri asioihin. Kolmen sivun pykälistä ei kauhean moni ollut sellaisia, mitkä voisi perustuslakivaliokunnan mielestä mennä sellaisenaan läpi, Purra sanoo.

Purra sanoo, että lainvalmistelussa ja lainkirjoittamisessa on ollut koronapandemian aikana ongelmia aiemminkin.

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän Purra lisää, että ei pidä tavoiteltavana ratkaisuna yleistä ulkonaliikkumiskieltoa, joka kohdistuu kaikkiin sulkualueella asuviin ihmisiin ja osin muihinkin.

”Hyvinkin mahdollista toteuttaa”

Perustuslakivaliokunnan jäsen Bella Forsgrén (vihr.) arvioi, että hallituksen esitys liikkumisrajoituksesta on mahdollista korjata vielä eduskunnassa, jos hallintovaliokunta niin katsoo. Perustuslakivaliokunta linjasi tänään, että se haluaisi tässä tapauksessa linjata esityksestä vielä uudelleen.

– Hallintovaliokunnalla on totta kai iso työ edessä, jos he siihen ryhtyvät. Mutta hyvinkin mahdollista se on toteuttaa, Forsgrén sanoo STT:lle.

Hallituksen esitys lähtee siitä, että liikkuminen oman pihapiirin ulkopuolella on lähtökohtaisesti kielletty ja erikseen mainitaan ne tilanteet, joissa liikkuminen olisi sallittua. Perustuslakivaliokunta linjaa lausunnossaan, että kokonaisuus pitäisi kääntää toisin päin. Liikkumisen pitäisi olla lähtökohtaisesti sallittu, jolloin kielletyt asiat lueteltaisiin erikseen.

– Se johtaisi siihen, että ihmisten olisi paljon yksinkertaisempaa hahmottaa, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua.

Hallituksen esityksen mukaan liikkua olisi saanut muun muassa silloin, kun hakee elintarvikkeita tai lääkkeitä tai on menossa käyttämään terveyden- tai sosiaalihuollon palveluita. Liikkua olisi saanut myös työn, elinkeinon, opiskeluiden tai yhteiskunnallisen luottamustoimen takia tai virkistäytymisen vuoksi. Lista olisi Forsgrénin mukaan todennäköisesti pidentynyt vielä eduskunnassa.

Viivi Salminen, Anniina Luotonen

STT

