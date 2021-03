Hallitus esittää ravintoloiden sululle odotetusti kolmen viikon jatkoa 18.4. saakka. Sulku toteutettaisiin saman sisältöisenä kuin tämänhetkinen sulku, joka on voimassa 28.3. saakka.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään. Hallitus linjasi sulun jatkosta eilen käymässään neuvottelussa.

Hallituksen esitys etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Pyrkimyksenä on ollut, että laki saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Asetus niistä maakunnista, joissa jatkosulku on voimassa, annetaan, kun eduskunta on hyväksynyt ravintoloiden sulkemista koskevan lain.

”Jatkosulku otetaan korvauksen piiriin”

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan koronatilanne on Suomessa edelleen niin vakava, että ravintoloiden sulkua joudutaan jatkamaan.

– Tämä on yksi niistä välttämättömistä toimista, joiden avulla hillitsemme epidemian leviämistä ja painamme tartuntojen määrää alaspäin, Haatainen sanoo työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan ministeriössä ymmärretään hyvin, että jatkosulku on kova isku jo ennestään vaikeuksissa olevalle ravintola-alalle.

– Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esityksemme korvauksista yrityksille, joita sulkeminen koskee. Tämä jatkosulku otetaan tietenkin myös korvauksen piiriin, Lintilä sanoo tiedotteessa.

Noutoannoksia saa ostaa mukaan

Tällä hetkellä voimassa oleva sulku koskee kaikkia Suomen maakuntia lukuun ottamatta Kainuuta, Keski-Pohjanmaata, Pohjois-Karjalaa ja Pohjois-Savoa.

Pääperiaatteena on ollut, että ravitsemisliikkeet pidetään suljettuina asiakkailta maakunnissa, joissa koronaepidemia on leviämis- tai kiihtymisvaiheessa.

Niillä alueilla, joilla ravintoloita ei suljeta, ravitsemisliikkeiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Noutoannosten mukaan myyminen on kuitenkin sallittua myös sulun aikana.

Poikkeuksena olisivat vain ne ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Huomautettavaa löytyi hyvin vähän

Poliisihallituksen mukaan ravitsemistoiminnan harjoittajat ovat noudattaneet hyvin koronaan liittyviä säädöksiä, jotka tulivat voimaan hieman yli kaksi viikkoa sitten.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan poliisi suoritti toisen valvontaviikon aikana yli 3 300 ravitsemisliiketarkastusta. Huomautettavaa löytyi hyvin vähän.

– Poliisi joutui antamaan viikon valvonnan aikana yhden hallintopäätöksen, lisäksi toisen ravitsemisliikkeen kohdalla poliisi suorittaa harkintaa mahdollisen hallintopäätöksen antamiseksi, Arvelin kertoo poliisin tiedotteessa.

Hallintopäätös on kirjallinen muistutus, jolla ravintolanpitäjää voidaan muistuttaa velvollisuuksistaan.

Arvelinin mukaan joillakin yrittäjillä on ollut epäselvyyttä siitä, onko heidän ravintolansa henkilöstöravintola vai ei. Lisäksi joissakin pikaruokaravintoloissa muutama asiakas on ollut syömässä pöydän ääressä. Henkilökunnalla on ollut virheellinen käsitys siitä, että kuusi henkilöä saisi jonottaa ja nauttia eväitä paikan päällä.

Joissain ravintoloissa asiakkaat ovat Arvelinin mukaan jääneet syömään ravintolan katetulle terassille, mikä ei myöskään ole sallittua.

Poliisin toimenpiteet ovat olleet lähinnä huomautuksia, joissa ylimääräisiä henkilöitä kehotettiin poistumaan paikalta ja annettiin suullinen huomautus toiminnan ylläpitäjälle.

STT

