Hallitus esittää uutta korvausta pienille yrityksille asiakastilojen sulkemisesta

Hallitus esittää uutta sulkemiskorvausta pienille yrityksille. Esityksen mukaan yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaisen määräyksen takia pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi.

Korvaus koskisi pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Korvauksia maksettaisiin esimerkiksi ravintoloille, jotka on suljettu lailla kolmen viikon ajaksi 28. maaliskuuta asti.

Korvauksia voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Tällaisia ovat muun muassa kuntosalit, yleiset saunat, kylpylät ja sisäleikkipuistot.

Torstaina annettu esitys täydentää aiempaa lakiesitystä kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pian, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

– Isoilla yrityksillä EU:n valtiontukisääntöjen määrittelemä tukikatto eli 1,8 miljoonaa euroa alkaa olla täynnä. Neuvottelemme tästä parhaillaan Euroopan komission kanssa. Halusimme kuitenkin saada pienten yritysten tuen mahdollisimman nopeasti käyntiin, joten sen vuoksi pienten ja suurten yritysten tukipaketit valmistellaan erillisinä. Myös tapahtuma-alan tukemista valmistellaan parhaillaan erikseen, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessa.

Pelkkä asiakasmäärän rajoitus ei oikeuta sulkemiskorvaukseen

Sulkemiskorvausta voisi hakea Valtiokonttorista toukokuun alusta alkaen.

Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Tällaiset yritykset voivat hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 ja ilmoitukseen siitä, kuinka isoa osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakulut korvattaisiin kokonaan ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

MaRa haluaa korvauksen myös alle 15 päivän suluista

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa vaatii, että sulkemiskorvausta maksettaisiin myös niille yrityksille, joiden sulku kestää alle 15 vuorokautta.

– On kohtuutonta, että alle 15 vuorokauden suluista yrittäjä ei saa lainkaan sulkemiskorvausta, sanoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi tiedotteessa.

MaRa moittii myös muun muassa sitä, että ravintolaruoan ulosmyynti pienentäisi sulkemiskorvausta.

Sulkemisesta aiheutuvien korvausten määräksi arvioidaan 70 miljoonaa euroa. Tästä kaksi kolmasosaa menisi pienten yritysten tukeen ja loput isommille yrityksille.

Iiro-Matti Nieminen

STT

