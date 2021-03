Hallitus neuvotellut liikkumisrajoituksista iltamyöhään – STT:n tiedot: Hallituksen kaavailuissa ulkoilemaan saisi lähteä omasta pihapiiristä, ei vaikkapa bussimatkan takaa

Hallitus on neuvotellut iltamyöhään asti koronatilanteesta ja siitä, onko liikkumisrajoituksiin nykyisessä tautitilanteessa välttämätöntä turvautua. Pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti ennen neuvottelujen alkua, että hallituksen on nyt tehtävä ratkaisu suuntaan tai toiseen.

Asian vaikeudesta kertoo se, että vielä myöhään illalla neuvottelulähteistä viestitettiin STT:lle, ettei mitään arviota ollut siitä, päätyykö hallitus antamaan esityksen eduskunnalle vai katsooko se, ettei välttämättömyys vielä täyty.

Aiemmin illalla hallitus esitteli oppositiopuolueille esitysluonnosta liikkumisrajoituksista, ja tapaamisessa käytiin läpi tautitilannetta.

STT:n tietojen mukaan esitysluonnos lähtee siitä, että olisi pysyteltävä asunnossa tai pihapiirissä, ellei ole laissa säädettyä perustetta lähteä muualle. Ulkoilu sallitaan asuinpaikan läheisyydessä, mikä tarkoittaa sitä, että ulkoilemaan pitää lähteä kotoa eikä esimerkiksi mennä bussilla kauemmas ulkoilemaan. Mitään kilometrimäärää ulkoilulle ei ole.

Laissa säädettyjä perusteita lähteä pihapiiristä muualle olisivat myös pakolliset asioinnit, kuten muun muassa ruokakaupassa ja apteekissa käynnit sekä viranomaisten kanssa asioinnit.

Oppositio varauksellisena liikkumisrajoituksille

Oppositio ei vielä tiistaina lisätietoja saatuaan lämmennyt hallituksen kaavailemille liikkumisrajoituksille.

Auki oleva kysymys oli se, ovatko liikkumisrajoitukset välttämättömiä myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen näkökulmasta. Oppositiossa välttämättömyydestä ei vakuututtu, mutta epäröintiä oli hallituspuolueissakin ennen neuvotteluja.

Useampi ministeri oli kuitenkin pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa samalla linjalla siitä, että jonkinlainen ratkaisu tiistaina olisi tehtävä.

– Arvioinnin paikka on nyt. Mikäli on välttämätöntä kaikista näkökulmista tämänkaltaisiin toimenpiteisiin ryhtyä, uskon, että hallituksella varmasti siihen on yhdessä valmius. Mutta mikäli nämä edellytykset eivät täyty, en usko, että yksikään hallituspuolue on valmis tätä esitystä eduskuntaan viemään, Marin sanoi.

Pääsiäisenä pysyteltävä lähipiirin seurassa

Marinin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanta on, että liikkumisrajoitusten kaltaiset toimet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi tulevina viikkoina ja kuukausina. THL on hänen mukaansa arvioinut, että käsittelyssä olleella kokonaisuudella saataisiin vähennettyä ihmisten välisiä kontakteja jopa 25 prosentilla.

Marin on useaan otteeseen painottanut, että ulkona liikkumista ei oltaisi kieltämässä, vaan rajoituksilla pyritään ennen kaikkea estämään turha sisätiloissa oleskelu muiden kuin lähipiirin ihmisten kanssa. Hän kehotti myös pääsiäisenä välttämään sellaista matkustamista, jossa ollaan kontaktissa muiden kuin aivan ydinpiirin ihmisten kanssa.

– Tällaisten kontaktien välttäminen on tärkeintä. Se on toissijaista, viettääkö aikaa kotona vai mökillä, kunhan ei tapaisi ulkopuolisia ihmisiä.

Oppositiopuolue kokoomuksen epäilyt kohdistuvat juuri siihen, purisivatko liikkumisrajoitukset nimenomaan sisätiloissa tapahtuviin kontakteihin.

– Ongelma on 20-40-vuotiaat ihmiset erityisesti muutamissa isoissa kaupungeissa. Siitä on yksimielisyys, että tämän ihmisryhmän fyysisiä kontakteja pitäisi pystyä vähentämään. Pitäisi pystyä tarkkarajaisesti katsomaan, syntyvätkö ne sisätiloissa, ovatko ne kauppakeskusten, kotibileiden, liikennevälineiden ongelma enemmän kuin ulkona koiran ulkoiluttamisen, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Sanna Nikula, Susanna Jääskeläinen

STT

