Marin: Toivon, että päätöksiä liikkumisrajoituksista saadaan aikaiseksi, mutta neuvottelusta tulee varmasti vaikea

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ennakoi liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa koskevasta neuvottelusta vaikeaa, koska asia on monille hallituspuolueillekin hankala. Hän sanoi toivovansa itse, että päätöksiä saadaan aikaiseksi.

Marinin mukaan hallitus käsittelee tänään myös ravintolasulun jatkoa. Sulku on jatkunut nyt kaksi viikkoa ja se on päättymässä ensi sunnuntaina.

– Itse pitäisin todennäköisenä, että sulkua joudutaan jatkamaan. Se millä tasolla sitä sitten jatketaan, on hallituksen käsissä ja eduskuntaryhmien käsissä, Marin sanoi ennen neuvottelun alkamista.

Hänen mukaansa hallitus pitää huomenna kaikille eduskuntapuolueille parlamentaarisen infon tautitilanteesta ja tarvittavista rajoitustoimista. Marin sanoi keskustelevansa myös vielä tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa asiasta.

Hän ei kuitenkaan vielä ennakoinut hallituksen keskustelun lopputulemaa.

– Käymme tämän tilanteen yhdessä läpi ja katsomme, onko ryhmillä valmiutta näihin rajoitustoimiin tarttua, mikäli se on välttämätöntä.

Valvonta poliisin tehtävä

Marinin mukaan hallitus kuulee tänään myös tuoreimman arvion tautitilanteesta. Hän sanoi, että voi olla, että nykyiset rajoitustoimet myös purevat. Se nähdään seuraavan viikon kuluessa, mille tasolle tapausmäärät päivässä tasoittuvat. Tällä hetkellä ne ovat Marinin mukaan liian korkeat.

Marinin mielestä rajoitusten valvonta olisi poliisin tehtävä. Hän ei näe, että Puolustusvoimat tulisi Suomessa kaduille liikkumisrajoitusten noudattamista valvomaan poliisin kanssa.

Hallituksen kaavailema erillislaki koskisi tiettävästi ensi vaiheessa pääkaupunkiseutua ja Turkua, joissa epidemia on pahin.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi, että keskustassa on valmiutta liikkumisen rajaamisesta, kunhan se tehdään alueellisesti tarkkaan rajatusti vain pahimmille epidemia-alueille ja myös ajallisesti rajatusti.

Saarikko kertoi käyneensä eduskuntaryhmän kanssa tilanteesta keskustelun tänä aamuna.

– Jos toimitaan, niin toimitaan vain siellä, missä se on varmasti välttämätöntä. Ei valtakunnallisesti, ei edes maakunnallisesti. Tätä pidän tärkeänä. Samoin on ihan eri asia, puhutaanko ajanjaksosta, joka kestää kolme viikkoa vai kolme kuukautta esimerkiksi, Saarikko sanoi.

Saarikko kuvasi päättäjien olevan nyt puristuksessa, jossa terveysviranomaiset ilmaisevat, ettei tilanne taitu ilman kovia toimia ja toisaalta on suojeltava perusoikeuksia, kuten vapaata liikkumista ja ihmisten kohtaamista.

Saarikko piti tärkeänä, että asiasta keskusteltaisiin avoimesti ja myös parlamentaarisessa yhteistyössä. Hänen mukaansa olisi tärkeää löytää raskaista rajoitustoimista yhteisymmärrys. Hän sanoi myös pyytäneensä ryhmää koolle jo tälle aamulle pitääkseen edustajia ajan tasalla.

– Ettei edustajien tarvitsisi lukea näitä spekulaatioita vain lehdistä, vaan ne, jotka asioista kansan edessä vastaavat, eli Suomen eduskunta, saisi tästä kaiken sen informaation, mikä meillä hallituksen neuvottelijoilla on.

RKP ja vihreät epäilevinä – ”Ei, ellei aivan välttämätöntä”

Liikkumisrajoitukset ovat vaikea pala vihreille ja RKP:lle.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo sanoi neuvotteluihin mennessään, että kyse on erittäin kovasta perusoikeuksien rajoituksesta ja aivan kaikki muut keinot pitäisi olla käytössä ennen tähän ratkaisuun päätymistä. Muina keinoina Ohisalo mainitsi muun muassa maskipakon, negatiivisen testitodistuksen vaatimisen rajalla sekä etätyön, jota osa työnantajista ei salli, vaikka se olisi työssä mahdollista. Hänen mukaansa asiassa ei silti ole kyse ristiriidoista.

– Kyse on siitä, että haluamme hallituksessa keskustella siitä kokonaisuudesta, johon linkittyvät myös nämä muut toimenpiteet, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan myös sulkutilan jatko eli muun muassa kysymys etäopetuksesta on arvioitava samalla.

– Sitten on päätetty yhdessä, kun kaikesta on päätetty, ja sinänsä en ajattele, että on suuria ristiriitoja.

Ohisalolta kysyttiin myös liikkumisrajoitusten valvonnasta. Hänen mukaansa on sanottava, että priorisointia jouduttaisiin tekemään. Esimerkiksi kotihälytystehtävät ovat kriisin aikana lisääntyneet ja resurssi voisi olla pahimmillaan pois erittäin vaikeista paikoista.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan on aivan selvää, ettei liikkumisrajoituksia voida tehdä, jos ne eivät ole aivan välttämättömiä.

Hänen mukaansa nyt on kuultava terveysviranomaisten arviot tilanteesta ja katsottava monipuolisesti, mitä vaikutuksia liikkumisrajoituksilla olisi ja toisaalta, mitä tapahtuu jos niitä ei oteta käyttöön. Henrikssonin mukaan RKP on silti rakentava puolue ja hänkin lähtee hakemaan ratkaisuja.

– RKP on puolue, joka pitää huolta ihmisten vapauksista, mutta pidämme myös erittäin paljon huolta ihmisten terveydestä.

Vasemmistoliitto vastaan

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mielestä liikkumisrajoitusten määrääminen menee syvälle perusoikeuksiin, minkä vuoksi hän sanoo suhtautuvansa rajoituksiin erittäin kriittisesti.

– Niin kuin on sanottu, kaikki muut toimet pitää tehdä ennen niitä, Arhinmäki sanoi STT:lle perjantaina.

Hän kirjoitti maanantaina myös blogissaan, että sellaista mallia, jossa virkavalta olisi katujen kulmilla tenttaamassa ulkona liikkuvilta liikkumisen syytä tai näiden yksityiselämään liittyviä tietoja, ei Suomeen haluta.

Arhinmäen mielestä muun muassa tukemmat rajoitukset kauppakeskuksiin ja kauppoihin sekä entistä voimakkaampi etätyösuositus olisivat vielä nykyisten ja liikkumisrajoitusten välissä toteutettavissa.

Maskipakkoa Arhinmäki ei vastusta, vaikka uskookin, että lainsäädäntöä nopeampi keino olisi, jos kaikki toimijat vaatisivat maskin käyttöä.

– Jos se on säädettävissä lainsäädännöllä ja siitä on hyötyä, en sitä vastusta. Tietenkin se on vaikeasti valvottavissa, kun siinä on kuitenkin terveydelliset syyt, joiden perusteella voi olla ilman maskia.

Opetusministeri Jussi Saramoa (vas.) ei maanantaina Säätytalon portailla nähty kommentoimassa asiaa.

Sanna Nikula, Susanna Jääskeläinen

STT

