Hallitus nostaa neuvottelupöytään rokotusjärjestyksen

Hallitus kokoontuu keskiviikkona neuvottelemaan ajankohtaisesta koronatilanteesta ja siitä, mikä on hallituksen strategia sitten, kun tilanne alkaa helpottaa. Pöydällä on pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan exit-strategian lisäksi rokotusjärjestyksen muuttaminen siten, että alueen väestömäärän lisäksi epidemiologinen tilanne otetaan huomioon.

Asiantuntijaryhmä suositti toissa viikolla, että pahimmille epidemia-alueille eli käytännössä pääkaupunkiseudulle ja Turkuun kohdennettaisiin pikaisesti ylimääräinen rokote-erä.

Hallituksessa asiasta voi odottaa tiukkaa vääntöä, sillä erityisesti keskusta on kipuillut asian kanssa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmä kutsui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen puhumaan aiheesta ryhmän kokoukseen tiistaina iltapäivällä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtajan Jari Keinäsen mukaan hallitus saa yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksen asiasta keskiviikkona. Vielä tiistaina ei ollut tiedossa, ehtiikö hallitus tehdä järjestyksen muuttamisesta päätöksiä keskiviikkona.

Hallitus pohtinee kokonaisuutta eli muun muassa vaikutuksia epidemian hillitsemiseen, sairaalajaksojen lukumäärään ja rokotusten logistiikkaan. Myös yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemykset otetaan huomioon.

Ohisalo kritisoi THL:n viestejä

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kritisoi tiistaina, että THL:ltä on tullut viime aikoina ristiriitaisia viestejä rokotusjärjestyksestä. Tämä asettaa Ohisalon mukaan poliitikot vaikeaan tilanteeseen.

– Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on lausunut julkisuuteen oman mielipiteensä siitä, mitä pitäisi tehdä. Sen jälkeen THL:lta on tullut linjauksia, että eipä tämä vaikuttavuus nyt olekaan niin kovaa. Sitten se, mitä olemme hallituksen neuvotteluissa kuulleet taustaksi. Tämä ei ole ollut ihan johdonmukaista, Ohisalo sanoo.

Ohisalo sanoi vihreiden ja toimittajien mediatapaamisessa, että hallituksen on saatava mahdollisimman selkeä kuva siitä, mitä THL, Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja sosiaali- ja terveysministeriö ajattelevat.

