Harmonia vastaan sekasorto – Huuhkajat kohtaa Bosnia-Hertsegovinan parhaana mahdollisena hetkenä

Vuosikymmeniä odotettuun ja vuodella viivytetyyn Huuhkajien arvokisadebyyttiin on aikaa tänään vaivaiset 79 päivää.

Huuhkajat kohtaa EM-kisojen avausottelussa Tanskan 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa – tosin pelipaikasta tai -ajasta ei ole vielä täyttä varmuutta. Varmaa lienee vain se, että EM-kisat pelataan vaikka väkisin.

Nousevan EM-kuumeen varjoon on jäänyt se, että Huuhkajat aloittaa keskiviikkona karsinnat vuoden 2022 Qatarin MM-kisoihin. Aiemmin vastaavana päivänä romantikot olisivat pumpanneet ilmaan kattamattomia odotuksia ja inhorealistit olisivat rapsutelleet vanhoja arpia auki.

Nyt tilanne on toinen ja omituinen.

Sinänsä mikään ei ole muuttunut, että lohkoarpaonni (Ranska, Ukraina, Bosnia-Hertsegovina ja Kazakstan) oli karu ja Huuhkajien mahdollisuudet selvitä ihmisoikeuksia polkeneen emiirikunnan ilmastoiduille (!) ökystadioneille ovat pienet. Euroopasta MM-kisoihin kun selviää ainoastaan 13 maata.

Mutta se on totisesti muuttunut, että yhä aakkosia tavaavan suomalaisen futiskansan luottamus Huuhkajiin karsinnan avauspäivänä on kovempi kuin ennen, vaikka pelaajamateriaali kalpenee edelleen verrattuna 2000-luvun alun tähtisikermään.

Luottamukselle on myös syynsä.

Päävalmentaja Markku Kanervan tiivis ja harmoninen joukkue pelasi vuosina 2018–2020 yhteensä 12 kotiottelua, joissa se piti nollan kymmenen kertaa. Ja aina kun nolla on pitänyt, on Suomi voittanut.

Ainoat takaiskumaalit ja tappiot kotikentällä tulivat syksyllä 2019 Ratinassa Italiaa vastaan (1–2) ja viime syksynä Olympiastadionilla Walesia vastaan (0–1).

Kanervan Huuhkajat on pystynyt löytämään tavat voittaa ensiluokkaisen valmistautumisen ja kärsivällisyyden kautta.

Kuvaavin kehu tuli Irlannin päävalmentajalta Stephen Kennyltä ennen lokakuun Kansojen liigan ottelua, jonka Huuhkajat voitti (1–0, tietty).

– Suomi on kuin seurajoukkue, sillä pelaajat tuntevat roolinsa erittäin hyvin, Kenny tiivisti osuvasti.

Keskiviikkona Olympiastadionilla on vastassa Fifa-rankingissa pykälää alempaa (56:s) löytyvä Bosnia-Hertsegovina, jonka viime aikojen meiningistä on ollut luottamus ja harmonia kaukana.

Päävalmentaja Ivaylo Petev nimettiin tehtävään kaksi kuukautta sitten ja muu valmennusjohto vasta tässä kuussa. Ennen keskiviikkoillan ottelua alla on tasan kaksi yhteistä harjoitusta.

Petevin paineet ovat valtavat, sillä Suomen kanssa samassa EM-karsintalohkossa ollut Bosnia ei selvinnyt ensi kesän EM-kisoihin, eikä joukkue voittanut viime vuonna ainuttakaan maaottelua. 45-vuotiaan bulgarialaisen valinta päävalmentajaksi ohi suositun Sergej Barbarezin aiheutti maassa protesteja mediassa ja kannattajien keskuudessa.

Kaiken lisäksi Bosnia-Hertsegovinan ykköskärki ja maajoukkuehistorian paras maalintekijä AS Roman Edin Dzeko loukkasi sunnuntai-iltana takareitensä Serie A:n ottelussa Napolia vastaan ja hänet otettiin vaihtoon. Dzekon pelaaminen keskiviikkona Olympiastadionilla on epävarmaa.

Toki Bosnia-Hertsegovinalta löytyy kymppipaikalta toinen maailmanluokan pelaaja, Barcelonan vaihtopenkkiä kuluttanut Miralem Pjanic. Lisäksi Huuhkajilta puuttuu koronavirustartunnan saaneen laitapuolustaja Jere Urosen lisäksi luottovahti Lukas Hradecky.

Poissaoloista huolimatta lyhyt valmistautumisaika suosii Huuhkajia. Parempaa hetkeä kohdata Bosnia-Hertsegovina on vaikea kuvitella.

MM-karsintojen avausottelu: Suomi–Bosnia-Hertsegovina tänään Olympiastadionilla kello 21.45.