Helsingin Koskelan murhasta syytetyt pojat määrättiin mielentilatutkimukseen

Käräjäoikeus on määrännyt Helsingin Koskelan henkirikoksesta syytetyt nuoret mielentilatutkimukseen. Heidän syytetään murhanneen ikätoverinsa joulukuussa.

– Teon laatuun sekä (syytettyjen) ikään nähden mielentilan tutkiminen on perusteltua, oikeus toteaa välituomiossaan.

Syytetyt ja uhri olivat teon aikaan 16-vuotiaita.

Tuomion mukaan syytettyjen on näytetty toimineen pääosin siten kuin syyttäjä on syytteessä katsonut. Oikeus kuitenkin ottaa kantaa syytettyjen osallisuuteen, rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen vasta mielentilatutkimuksen jälkeen.

Pojat kokoontuivat Koskelan sairaalan läheiseen puistoon perjantaina 4. joulukuuta yhden syytetyn syntymäpäivän takia. Oikeuden mukaan syytetyt suunnittelivat ennakkoon juottavansa uhrin humalaan ja kohdistavansa tähän väkivaltaa.

– Väkivallasta käytetään viesteissä muun ohessa ilmauksia piestä, hakata ja lyödä nyrkillä kasvoihin. Yhdessä (yhden syytetyn) lähettämässä viestissä väkivaltaa kuvataan myös siten, että (uhriin) kohdistetaan ”UFC-juttuja”. Käräjäoikeus toteaa, että UFC:llä, eli niin sanotulla vapaaottelulla tarkoitetaan yleisesti kamppailulajia, jossa saadaan käyttää hyvin monenlaista väkivaltaa.

Uhri itkee ja huutaa, ettei halua viinaa

Kaksi syytetyistä tunsi uhrin päiväkodista lähtien. Kolmas syytetty oli tutustunut tähän vasta edeltävänä syksynä.

Oikeuden mukaan syytetyt ja uhri olivat aluksi sairaala-alueella paikalla noin puolesta tunnista 45 minuuttiin, kunnes toisen, uhrin pidempään tunteneen syytetyn piti lähteä. Uhriin kohdistunut väkivalta alkoi tämän poistumisen jälkeen.

– (Paikalle jäänyt uhrin pidempään tuntenut syytetty) on kertonut, että hän oli potkinut (uhria) ylävartalon alueelle ja lyönyt nyrkillä päähän. Lisäksi hän on kertomuksensa mukaan nurmikkoalueella nostanut maassa maanneen (uhrin) päätä ilmaan ja iskenyt sen maahan. Edelleen (syytetty) oli repäissyt pensaasta kepin, jolla hän oli lyönyt (uhria).

Syytetyn puhelimesta taltioidulla videolla näkyy, kuinka uhri huutaa ”älä”, kun tämän päätä lyödään maahan. Sen jälkeen syytetty potkaisee tätä päähän.

Todisteena olleista videoista näkyy myös, kuinka uhrille juotetaan väkisin alkoholia. Uhri makaa itkien maassa ja syytetty käskee huutaen tätä avaamaan suunsa.

– (Syytetty) työntää väkisin viinapullon (uhrin) suuhun. Edelleen videotallenteelta ilmenee, että (syytetty) pyrkii juottamaan (uhria). (Uhri) itkee ja huutaa, ettei hän ota viinaa enää.

Oikeuden mukaan uhrin vähemmän aikaa tuntenut syytetty heitti tilanteessa uhria täydellä oluttölkillä päähän, yritti murtaa tämän käden sekä löi ja potki tätä päähän.

Muualla olleelle syytetylle lähetettiin tekopaikalta kuvaviesti, johon hän vastasi, että syytetyt eivät saa antaa uhrin lähteä kotiin.

– Mua vituttaa nyt ihan vitusti et heti ku tuun sinne nii lyön sitä vitun kovaa pari kertaa naamaan, hän viestitti.

Oikeuden mukaan palattuaan takaisin kolmas syytetty löi uhria kahdesti nyrkillä kasvoihin.

Kaikkien vammojen alkuperä ei selvinnyt

Kun uhri ei ollut enää pystynyt kävelemään, pojat kantoivat tämän seuraavalle tekopaikalle. Kaksi syytetyistä piti uhria käsistä ja kolmas jaloista. Matkaa oli syytettyjen arvion mukaan enintään reilut sata metriä.

Koko ajan paikalla ollut, uhrin pidempään tuntenut syytetty kertoi yrittäneensä sytyttää uhrin hiukset tuleen, sylkeneensä tämän päälle ja sytyttäneensä ilotulitteen tämän pakaroiden välissä. Tilanteesta kuvatulta videolta näkyy, että uhri ei reagoi räjähdykseen. Tämän jälkeen uhrin vähemmän aikaa tuntenut syytetty löi uhria metallitangolta ja pudottautui tämän päälle maasta ja lavan päältä. Tekojen aikana kaikki syytetyt virtsasivat uhrin päälle.

Väkivalta kesti oikeuden mukaan noin kolme tuntia. Sen jälkeen syytetyt poistuivat paikalta ja jättivät tiedottoman uhrin makaamaan maahan.

Oikeuden mukaan uhrin kehossa oli yli sata vammaa.

– (Uhrilla) todetut vammat eivät ole selitettävissä (syytettyjen) tunnustamalla ja kertomalla menettelyllä. Sen vuoksi (uhriin) on kohdistettu myös muuta tarkemmin yksilöimätöntä väkivaltaa.

Syyttäjä vaatii syytetyille pojille eripituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Uhrin vähiten aikaa tunteneelle syytetylle, jonka syyttäjä katsoo osallistuneen väkivaltaan eniten, vaaditaan 12 vuoden vankeusrangaistusta. Kahdelle muulle syyttäjä vaatii 11 vuoden sekä yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Syytetyt kiistävät murhan, mutta myöntävät väkivallan vähäisempinä rikoksina. Noin kahden tunnin ajan muualla käyneen, mutta aluksi ja lopuksi tapahtumiin osallistuneen syytetyn puolustus katsoo, ettei syytetty ole osallistunut kuolemaan johtaneiden vammojen syntyyn. Poika myöntää syyllistyneensä ainoastaan pahoinpitelyyn. Kaksi muuta myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Jecaterina Mantsinen

STT

Kuvat: