Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu liittyvät tänään Euroopan hiljaiseen hetkeen – minuutti hiljaisuutta koronapandemian uhrien muistoksi

Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu osallistuvat tänään vietettävään hiljaiseen hetkeen, jolla kunnioitetaan koronapandemian uhreja. Suomalaiskaupungit pitävät hiljaisen hetken yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Minuutin kestävä hiljainen hetki pidetään Suomen aikaa kello 13.

Tapahtuman sijasta hiljaista hetkeä voi viettää omissa oloissaan tai seuraamalla nettilähetystä. Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit toivovat, että hiljainen hetki huomioidaan myös työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan.

Aloitteen hiljaisesta hetkestä on tehnyt Eurocities-kaupunkiverkosto, johon kuuluu yli 190 kaupunkia noin 40 maassa. Verkosto edustaa 130:tä miljoonaa ihmistä.

Suomessa koronavirustautiin liittyviä kuolemantapauksia on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan raportoitu 809. EU-maissa kuolonuhreja on raportoitu Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen mukaan lähes 600 000.

https://eurocities.eu/latest/a-minute-of-silence-for-europe/

STT

