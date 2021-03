Hermannin koulu valmistautuu muuttamaan takaisin Torikadulle

Hermannin yläkoulu valmistautuu muuttamaan ensi kesänä takaisin Torikadulle pitkäksi venähtäneen evakkoreissunsa jälkeen.

Koulu päätettiin muuttaa entisen ammattikorkeakoulun tiloihin vuodenvaihteessa 2017–2018, jotta oppilailla ja opettajille voitiin taata työrauha.

Alun perin ajatuksena oli viettää väistötiloissa puoli vuotta eli siihen asti, kun Torikadun kiinteistön sisäilmakorjaukset valmistuvat.

Tilanne muuttui, kun Salossa alettiin tehdä koko kouluverkkoa koskevaa oppimisympäristöselvitystä.

Selvitystyö vei kaksi vuotta, ja päätös Hermannin koulun paluusta Torikadulle tehtiin vuosi sitten.

Paluu Torikadulle piti tapahtua vuoden 2021 alussa. Aikataulua jouduttiin kuitenkin lykkäämään vielä puolella vuodella vanhan Hermannin korjaustöiden takia.

Torikadun kiinteistössä päätettiin poistaa ja uusia toisen ja kolmannen kerroksen välipohjien eristeitä sekä parantaa tiivistystä, jotta sisäilmaongelmista päästään varmasti eroon. Samalla koulussa tehdään erilaisia muutostöitä. Remontti maksaa lähes miljoona euroa.

Korjauksia tehdään myös liikuntasalirakennuksessa, jossa uusitaan muun muassa vesikatto ja rakennuksen julkisivua sekä sisäpintoja.

– Liikuntasalin osa valmistuu koulun alkuun mennessä. Päärakennuksessa tavoite on, että koulu pääsee muuttamaan kesän aikana ja aloittamaan koulun Torikadulla elokuussa, Salon kiinteistöpäällikkö Janne Lehto sanoo.

Kiinteistössä tehdään remonttien ja normaalisiivousten lisäksi vielä perusteellinen mikrobisiivous. Urakan tekee KLV-Palvelu Oy vajaan 23 000 euron hinnalla.

– Ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee vielä myöhemmin keväällä. Tarjouspyyntö työstä on jo ulkona, Janne Lehto kertoo.

Suuren yläkoulun muutto väistötiloihin oli aikanaan työläs, eikä paluusta tule yhtään sen helpompi. Siksi muuttoa on suunniteltu jo nyt.

– Muuttoaikataulua on mietitty siten, että aloitamme urakan jo toukokuussa ennen kuin koulu päättyy. Esimerkiksi kotitalousluokan koneet ja laitteet sekä opettajien pöydät siirretään Torikadulle, koska pöytiin on asennettava tietovälineitä, Hermannin vs. rehtori Hannu Pölönen kertoo.

Koulutavaroita pakataan toukokuun lopulla osin oppilaiden avustuksella ja osin iltatöinä. Perusajatuksena on, että kaikki on pakattu, kun opettajat lähtevät kesälomille.

– Lähtökohta on hyvä. Torikadulla edetään töissä hyvin, ja aikataulusta ollaan jopa edellä. Tilat valmistuvat kerros kerrallaan yläkerroksista alkaen, ja siivouksen jälkeen me saamme ne käyttöömme, Pölönen kertoo.

Koulusta toiseen siirtyy noin 600 tuolia ja pulpettia sekä erilaisia laitteita ja koneita. Ylhäistentiellä lähtöä helpottavat hissit, Torikadulla tavarat on vietävä kerroksiin perinteisesti käsipelillä.

Osa työstä on muuttoliikkeen alaa, osa vaatii erikoisosaamista.

– Esimerkiksi fysiikan ja kemian vastuuopettaja pakkaa kuljetusastioihin kemikaalit. Sitten on siirrettävä kemikaalikaapit uusille paikoilleen. Tämä työ varmasti jää heinäkuun lopulle tai elokuun alkuun, Pölönen suunnittelee.

Muuton helpottamiseksi tilatut koulukirjat ja -tarvikkeet on jo ohjattu Torikadulle.

Hyvä puoli muutossa on, ettei Ylhäistentielle ole tulossa heti mitään uutta toimintaa.

– Meillä ei ole kiirettä saada tiloja tyhjiksi heti. Voimme keskittyä siihen, että saamme koulutyön alkuun Torikadulla, Hannu Pölönen sanoo.

Ylhäistentien kiinteistöön jää näillä näkymin vain kansalaisopisto. Kaupunki joutuu seuraavaksi miettimään, mitä rakennukselle tehdään.

– Olisi mukavaa saada tänne toimijoita, jotka turvaisivat ruokalan, Hannu Pölönen sanoo.