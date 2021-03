Herola päätti kauden vielä yhteen nousuun – cupissa seitsemäs ja jälleen paras hiihtäjä

Suomalaisen yhdistetyn ykköstähti ja maailman eliittiin paikkansa ottanut Ilkka Herola päätti lajin maailmancup-kauden kahdeksanteen sijaan Klingenthalissa sunnuntaina. Herola jäi kisan voittaneesta Norjan Jarl Magnus Riiberistä 42,2 sekuntia. Maailmancupin ylivoimainen ykkönen Riiber voitti cup-kaudella yhdeksän kilpailua, muille jäi kuusi voittoa.

Herolan kausi päättyi totutulla tavalla: komea nousu mäkiosuuden sijoilta (16:s) päivän nopeimmalla hiihtoajalla. Herola vei viime kauden tapaan yhdistetyn parhaan hiihtäjän tittelin, ja maailmancupin kokonaispisteissä hän sivusi uran parasta seitsemännellä sijallaan. Maailmancupissa tuli kolme palkintopallisijaa, ja kauden kruununa oli tietysti henkilökohtainen MM-hopea Oberstdorfista.

– Vähän parempi hyppy (kuin lauantaina), ja ihan ookoo hiihtämistä. Vähän loppui energiat tuolle viimeiselle kierrokselle, ei jaksanut enää hakata siinä. Mutta ihan tasapainoinen päivä, ei se isosta ollut kiinni, Herola summasi sunnuntain kisaa Hiihtoliiton haastattelunauhalla.

– Hieman kokonaisuutena pettymys tämä viimeinen viikonloppu (lauantaina 14:s), mutta hieno kausi ja voi ihan hymyssä suin siirtyä lomille, Herola päätti.

Kisan kakkossijan otti Norjan Espen Björnstad ja kolmanneksi ehti Saksan Fabian Riessle. Leevi Mutru oli 38:s ja Wille Karhumaa 42:s. Maailmancupin vei Riiber 330 pisteen erolla Saksan Vinzenz Geigeriin, Japanin Akito Watabe oli kolmas.

”Positiivinen fiilis jäi”

Jos oli Herola hiihtopuolella maailman paras (kahdeksan kertaa nopein 15 kisassa), tuli mäessä liikaakin tasoitusta muille. Herola oli mäkiosuuksien ”cupissa” 17:s, ja vaikka se onkin miehelle uran paras sija, on petrattavaa yhä reilusti niin hänellä kuin muillakin suomalaisilla.

Maajoukkuevalmentaja Petter Kukkosen mukaan mäkisuorituksiin haetaan uusia asioita kohti olympiakautta. Mukana on koko yhdistetyn valmennus- ja taustapoppoo, Kukkosen lisäksi mäkivalmentaja Falko Krismayr, välineteknikko ja Kuningaskotka Janne Ahonen ja valmentaja/fysioterapeutti Jari Hiekkavirta. Aivoriihen hedelmiä kypsytellään, ja Kukkosella on uskoa parempaan.

– Hyppypuolelle pitää löytää uusia asioita. Olemme jutelleet Falkon, Ranen ja Hiekkiksen kanssa paljon, ja minusta meillä on aika hyvä ajatus ja tullaan muuttamaan valmennusta jonkin verran. Katsotaan keväämmällä mitä se tarkoittaa, Kukkonen sanoi Hiihtoliiton haastattelunauhalla.

Kausi oli joka tapauksessa hyvä ja moneltakin osin mieleen jäävä.

– Positiivinen fiilis jäi. Saatiin MM-mitali, onnistuttiin tärkeimmissä viikonlopuissa kuten esimerkiksi Seefeldin triplassa, tuli palkintopallipaikkoja niin henkilökohtaisesti kuin parisprintistäkin. Ja junioreita nostettiin myös uudelle tasolle, Kukkonen totesi.

– ”Ilun” (Herola) selässä on vähän liikaa menestyspaineita. Meidän pitää pystyä onnistumaan laajemmalla rintamalla, päävalmentaja painotti vielä.

Janne Lehikoinen

STT

