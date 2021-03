Hukkavanerista syntyi designlamppu – Lauri Havian suunnittelema Harmonia valaisee satoja koteja ympäri Suomea

Eeva Lehtinen

Reilut kaksi vuotta sitten salolainen Lauri Havia löysi edullisesti kasan puutavaraliikkeen hukkavaneria ja päätti tuoda ne mukanaan kotiin.

– Asumme vanhassa maalaistalossa, ja meillä on vintti ja piharakennuksia, ja Laurilla on tapana hamstrata niihin tavaraa. Eräänä päivänä Lauri kertoi innoissaan ostaneensa lavallisen vaneria ja sanoin, että katsokin, että teet niistä jotakin, kun kaikki paikat ovat jo täynnä, puoliso Tanja Havia naurahtaa.

Puusepäksi opiskelleen Lauri Havian ei auttanut muu kuin vetäytyä verstaalle.

– Vanerista syntyi aluksi hedelmäkulhoja, ja hetken aikaa kulhoja pyöriteltyäni tajusin, että tämähän voisi toimia valaisimena, Lauri Havia sanoo.

Hän lähti näyttämään pyöreää koivuvanerivalaisinta puolisolleen, joka ihastui siihen välittömästi.

– Lamppu oli mielestäni tosi upea ja päätin laittaa siitä kuvan naisyrittäjien Facebook-ryhmään ja kysellä, mitä muut siitä ajattelevat. Valaisin sai loistavaa palautetta ja parissa tunnissa tilauksia tuli varmaan kolmekymmentä, Tanja Havia kertoo.

Yhden valaisimen he olivat vieneet kotimaista käsityötä myyvään Omppurinne-liikkeeseensä, ja se ostettiin nopeasti. Sitten alkoi kiire valmistaa kaikki sosiaalisen median kautta tulleet tilaukset.

– Saimme tilaukset juuri ennen vuoden 2018 joulua. Valmistimme valaisimia kovalla tohinalla, ja viimeisen saimme matkaan aatonaattona. Sinä jouluna ei tarvinnut jouluvalmisteluihin keskittyä, Lauri Havia hymyilee.

Hukkavanerista saatiin valmistettua ensimmäiset 150 valaisinta, mutta pian pitikin jo ostaa lisää materiaalia, sillä valaisinten suosio yllätti pariskunnan. Nyt valaisimia myydään heidän liikkeensä lisäksi Veken kalusteessa.

Salolaisia valaisimia on lähtenyt jo satoja ympäri Suomea ja muutama on matkannut ulkomaillekin.

– Kyselyitä on tullut Suomen ulkopuolelta ja valaisin on lähtenyt muun muassa Saksaan. Etsimme parhaillaan vaihtoehtoja, miten ulkomaankauppa saataisiin parhaiten järjestettyä. Skandinaavinen muotoilu kiinnostaa maailmalla, Lauri Havia toteaa.

Pariskunnalle kotimaisuus ja paikallisuus ovat tärkeitä. Vaneri ostetaan salolaiselta yritykseltä, josta myös aihiot tulevat. Lopun työstä Haviat hoitavat itse käsityönä.

– Iltaisin ja viikonloppuisin valmistamme valaisimia. Minä teen osat ja Tanja kokoaa, pakkaa ja lähettää. Tilausmäärien vielä kasvaessa, olemme neuvotelleet valmistuksesta jo alustavasti salolaisen alihankkijan kanssa, Lauri Havia sanoo.

Koivuvanerista Harmonia-valaisimesta on saatavilla viisi eri kokoa sekä myös lattia- ja pöytävalaisin.

– Vaneri on nyt materiaalina suosittua. Sen eläväinen, raidallinen pinta kiehtoo. Ihmiset haluavat näyttäviä valaisimia. Harmonia-valaisinta on verrattu jopa Alvar Aallon muotoiluun – se tuntuu hyvältä, Lauri Havia sanoo.

Vuosi sitten alkanut koronaepidemia on vaikuttanut positiivisesti valaisimen myyntiin.

– Tämä aika on saanut ihmiset arvostamaan omaa kotiaan ja sisutukseen satsataan enemmän nyt, kun matkustaminen ei ole mahdollista. Korona on herätellyt ihmisiä huomaamaan, kuinka paljon hyvää meillä on kotimaassa ja arvostus kotimaista käsityötä kohtaan on noussut, Tanja Havia sanoo.

Kodin verstaalla syntyy jatkuvasti myös uutta.

– Harmoniasta on kyselty seinävalaisinta, ja prototyyppejä on esimerkiksi sohvapöydästä. Tykkään käyttää puuta kaikessa, mitä teen, ja inspiraatiota saan luonnonmuodoista, Lauria Havia sanoo.