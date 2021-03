Sport karanteeniin koronatartunnan takia – myös Ilveksessä todettu tartunta

Miesten jääkiekkoliigassa pelaava Vaasan Sport ilmoitti keskiviikkona illalla, että seuran liigajoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Vaasan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomainen on asettanut liigajoukkueen karanteeniin 5. huhtikuuta asti, ja joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

Sportin neljä seuraavaa ottelua Jukureita (27.3.), KooKoota (31.3.), JYPiä (2.4.) ja HIFK:ta (3.4.) vastaan peruuntuvat.

Aiemmin keskiviikkona Ilves tiedotti, että tamperelaisten liigajoukkueen jäsenellä on todettu pikatestissä koronavirustartunta. Tartunnan takia keskiviikkoillan liigaottelu Jukurit-Ilves on peruttu.

Ilves kertoo, että tartunnan saaneen pcr-testitulos selviää myöhemmin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tartuntatautiviranomainen määrittää lopullisen karanteenin, kun pcr-testin tulos on selvillä.

Liiga ja Ilves tiedottavat mahdollisista jatkotoimista testituloksen varmistuttua.

Aiemmin maaliskuun aikana koronatartuntoja on ilmennyt HIFK:ssa ja SaiPassa. Kouvolalaisen KooKoon koronakaranteeni puolestaan päättyi tiistaina.

TPS:n Wirtanen sai viiden ottelun pelikiellon

Liiga on määrännyt TPS:n Petteri Wirtasen viiden ottelun pelikieltoon. Rangaistus tuli viime perjantain Pelicans-ottelun polvitaklauksesta, joka kohdistui Iikka Kangasniemeen.

Lahden Pelicans kertoi tiistaina, että Kangasniemi loukkaantui tilanteessa ja toipumiseen menee arviolta 4-6 viikkoa. Wirtanen sai tilanteesta tuoreeltaan pelirangaistuksen, ja asia eteni kurinpitokäsittelyyn.

Wirtasen sääntöjenvastainen taklaus tapahtui Pelicansin pelatessa ylivoimalla.

– Wirtanen lähtee taklaukseen tasapainoisessa asennossa molemmat luistimet jäässä ja oikea olkapää edellä. Juuri ennen kontaktia Wirtanen kuitenkin työntää oikean jalkansa eteenpäin nostaen sen lisäksi jäästä ilmaan. Taklauksessa pelaajien välinen kontakti aiheutuu pääosin Wirtasen oikeasta polvesta, joka osuu Kangasniemen oikeaan polveen, rangaistuksen perusteissa todetaan.

Wirtanen on kärsinyt rangaistuksestaan yhden ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana ja kärsii pelikiellon loppuosan TPS:n seuraavissa otteluissa.

Päätökseen voi hakea muutosta jättämällä valituksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle.

https://vaasansport.fi/fi-fi/article/uutinen/sportin-joukkueessa-koronavirustartunta-joukkue-asetettu-karanteeniin/5950/

https://www.ilves.com/ilveksen-joukkueessa-todettu-koronavirustartunta-illan-ottelu-peruuntuu/

https://liiga.fi/fi/uutiset/2021/03/24/tpsn-petteri-wirtaselle-viiden-ottelun-pelikielto

STT