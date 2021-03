Israelilaiset jälleen vaaliuurnille, Netanjahun jatkokausi epävarma

Israelissa järjestetään tänään jo neljännet parlamenttivaalit kahden vuoden aikana. Maan pisimpään hallinnut pääministeri Benjamin Netanjahu hakee jatkokautta, ja hänen Likud-puolueensa säilyttää lähes varmasti suurimman puolueen aseman.

Oikeistolainen Likud jää kuitenkin kauas tarvittavasta 61 edustajan enemmistöstä 120-paikkaisessa knessetissä, eikä ole varmaa, löytääkö Netanjahu tarpeeksi kumppaneita hallituksen muodostamiseen. Pääministeriä vastustava oppositio taas on hyvin hajanainen eikä sekään kykene välttämättä sopimaan hallitusyhteistyöstä.

Netanjahu on toivonut saavansa vaaleissa lisäpotkua Israelin maailmanmainetta keränneestä koronarokotusohjelmasta. Toisaalta pääministerin mahdollisuuksia on omiaan heikentämään se, että häntä vastaan on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti korruptiosyytteiden takia.

Israelissa pidetäänkin mahdollisena, että maassa joudutaan järjestämään ennen pitkää jälleen uudet vaalit hallituskysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä pitäisi Netanjahun kiinni vallankahvassa virkaa tekevänä pääministerinä, mikä ei välttämättä olisi hänelle yhtään epämieluinen vaihtoehto, arvioi politiikantutkija Gideon Rahat.

Varmaa sen sijaan on se, että maan uudesta parlamentista tulee vaalien jälkeen entistä oikeistolaisempi ja myös tiukkaa uskonnollisuutta edustavien puolueiden vaikutusvalta kasvaa. Niille on luvassa mahdollisesti jopa 80 paikkaa knessetissä.

STT

Kuvat: