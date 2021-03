Israelissa taas parlamenttivaalit, Netanjahun puolue säilynee suurimpana mutta ei saa enemmistöä parlamenttiin

Israelin vaalivirkailijat häärivät tiistaina äänestyspaikoilla jo neljättä kertaa vajaan kahden vuoden aikana, kun maassa äänestettiin jälleen parlamenttivaaleissa.

Israelia pisimpään hallinnut pääministeri Benjamin Netanjahu, 71, haki jälleen jatkokautta. Ennakkoarvioiden mukaan Netanjahun Likud-puolue pysyy maan parlamentin, knessetin, suurimpana puolueena, mutta enemmistöä se ei tule 120-paikkaiseen parlamenttiin saamaan.

Netanjahun puolesta puhuu maan mainiosti onnistunut koronarokotuskampanja, jonka ansioista jo puolet Israelin yhdeksästä miljoonasta asukkaasta on saanut rokotuksen. Pääministeri on niin ikään pystynyt solmimaan diplomaattisuhteet useisiin arabimaihin vuosikymmenten tauon jälkeen.

Toisaalta Netanjahu joutuu lähtemään vaaleihin tilanteessa, jossa häntä vastaan on käynnissä korruptio-oikeudenkäynti.

Vaalivirkailija Efraim Achtarzadilla, 65, oli selkeä näkemys jatkuvasta uurnilla ramppaamisesta.

– Rahaa palaa, mutta mikään ei muutu, Achtarzad sanoi.

Puoleen päivään mennessä äänestämässä oli käynyt noin neljännes äänioikeutetuista, mikä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2020 vaaleissa.

Kohta jo viidennet vaalit?

Jos alustavat arviot pitävät paikkansa voi hyvin olla, että Israelin poliittinen pattitilanne ei ratkea yhtään mihinkään näilläkään vaaleilla.

Netanjahulla on suuria vaikeuksia saada kokoon hallitusta ilman pienpuolueita, joiden poliittiset linjat vaihtelevat äärisionistisista laitaoikeistoon. Oppositio taas on sekin niin hajanainen, ettei se välttämättä kykene muodostamaan hallitusta.

Israelissa pidetäänkin mahdollisena, että maassa joudutaan järjestämään ennen pitkää jälleen uudet vaalit hallituskysymyksen ratkaisemiseksi. Tämä pitäisi Netanjahun kiinni vallankahvassa virkaa tekevänä pääministerinä, mikä ei välttämättä olisi hänelle epämieluinen vaihtoehto, arvioi politiikantutkija Gideon Rahat.

Vaalien ovensuukyselyjen tuloksia oli luvassa myöhään tiistaina.

STT

Kuvat: