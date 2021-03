Salon keskustassa torin laidalla alkaa kuukauden kestävä viemärityömaa. Urakassa Itärannan vanha betoninen kokoojaviemäri sukitetaan torin R-kioskilta Mariansillalle asti.

Työ on ensimmäinen osa Itärannan pääviemärin korjauksesta, johon Liikelaitos Salon Vesi on varannut kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Ensimmäisen osan urakasta hoitaa Aarsleff Oy. Urakan veroton hinta on 146 000 euroa.

Projektipäällikkö Suvi Börman Aarsleffiltä kertoo, että sukituksessa 700- ja 900-millisen betoniputken sisälle asennetaan polyesterisukka, joka tekee vanhasta viemäriputkesta käytännössä uuden.

Työ vaatii jätevesien ohjaamista saneerattavan osan ohi. Aarsleff rakentaa tällä viikolla torin laidalle painelinjan, jonka kautta jätevedet pumpataan seuraavalle kaivolle saneerausalueen ulkopuolelle.

Tyhjennetty viemäri pestään ja kuvataan. Sen sisältä poistetaan mahdolliset puun juuret ja kivet, koska vanhan putken ja sukan väliin ei saa jäädä mitään.

Torin laidalle rakennetaan asennustorni, johon viemäriin sujutettavan sukan pää kiinnitetään. Sukka ajetaan vanhan putken sisälle veden paineella, ja veden avulla se myös laajennetaan betoniputkea vasten.

– Sukka täytetään kokonaan vedellä. Vettä lämmitetään ja kierrätetään putkessa, jolloin sukan hartsi kovettuu. Sen jälkeen vettä lähdetään hallitusti jäähdyttämään, ja sukka jää betonin pintaan, Suvi Börman kertoo.

Itärannan kokoojaviemäri kulkee torin laidassa jokipenkan sisällä. Sen päällä kasvaa puita, jotka jäävät paikoilleen.

– Puita ei tarvitse poistaa, koska sukitus tehdään kaivamattomalla menetelmällä. Asennuspaikan läheltä joudumme karsimaan oksia, mutta puut säilyvät, Börman sanoo.

Työ kestää kokonaisuudessaan noin kuukauden. Ohipumppauksen rakentamiseen menee käytännössä tämä viikko, ja ensi viikolla vuorossa on viemärilinjan pesu ja puhdistus sekä sen kunnon tarkastaminen tv-kuvaamalla.

Sukan asennus tehdään viikolla 13. Neljännellä viikolla puretaan ohipumppaus ja muun muassa asennustorni.

– Tällä tavalla putki saadaan uusittua kokonaan. Vaikka otettaisiin vanha betoniputki ympäriltä pois, sukka kestäisi maan painon, Suvi Börman kertoo.