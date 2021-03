Jäät lähtivät Salonjoesta

Jäät ovat lähteneet Salonjoesta. Salonkuulua tynnyriveikkausta tänä vuonna jo 63. kerran järjestäneen Lions Club Salon Matti Laakson mukaan tynnyri lähti liikkeelle Salon taksikopin viereisestä mittapisteestään jotakuinkin aamukolmen ja aamukuuden välisenä aikana.

Kello kymmeneen mennessä tynnyri oli jo lipunut Mariankadun sillan alitse.

– Taksimiehen mukaan tynnyri oli paikoillaan vielä puoli kahden jälkeen, mutta ei enää aamukuudelta. Minuutilleen tarkka aika saadaan varmistettua valvontakameroistamme, Matti Laakso kertoo.

Laakson mukaan tarkka jäiden- ja tynnyrinlähtöaika tullaan ilmoittamaan vasta sitten, kun jäänlähtöarvauksen päävoittaja ja muut arvotut voittajat julkistetaan. Tulosten julkistuksen tarkka ajankohta taas riippuu siitä, kuinka nopeasti saadaan virallinen arvonta yhdessä poliisiviranomaisten kanssa järjestettyä.

– Uskoisin, että viralliset arpajaiset ja jäidenlähtöaika voidaan julkistaa pääsiäisen jälkeisellä viikolla, mikäli se sopii viranomaisten aikatauluihin Laakso sanoo.

Tänä vuonna jäidenlähtöarpoja saatiin Laakson mukaan myytyä noin 80 prosenttia koko määrästä. Tässäkin näkyy koronan vaikutus: kun juniorijoukkueiden arki on häiriintynyt, se on säteillyt myös heidän arpajen myyntityöhön.

– Aivan varmasti korona on vaikuttanut, muutama vuosi sitten yksi ainoa seura myi viitisensataa arpaa, Laakso sanoo.

Lions Club Salo on järjestänyt jäidenlähtöarpajaisia nyt 63 kertaa. Sen lisäksi tallennettua tietoa jäidenlähdöstä on ollut ainakin vuodesta 1952. Tuolloin jäät lähtivät 13. huhtikuuta kello 19.15.

Jääveikkauksessa kyse on leikkimielisestä mutta sinänsä vakavasta hyväntekeväisyydestä. Arpajaisten tulot käytetään nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin tukemiseen. Arpoja on painettu 1 400 kappaletta, ja niiden yhteenlaskettu myyntihinta on 7 000 euroa. Voittoja on tarjolla 21 kappaletta, päävoittona on liki neljänsadan euron rannekello.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan muun muassa Solifer-polkupyörä, autopesun kymppikortti, vaatteita, golfkurssi, rahastolahjakortteja… Ja kaikenlaista muuta kivaa, mitä Salon yritykset voivat tarjota.

Huhtikuu on oikukas

Tilastjen mukaan Salonjoki sylkee jäänsä Halikonlahteen useimmin huhtikuun alkupuolella.

– Myöhäisin jäidenlähtö on ollut kahdesti huhtikuun 29. päivä. Näin tapahtui vuosina 1955 ja 1956. Eniten jäät ovat lähteneet huhtikuun alussa: neljäs päivä jäät ovat lähteneet viisi kertaa, toinen päivä kolme ja kuudes päivä neljä kertaa. Mutta huhtikuun 5. ja 11. ja 12. päivä jäät eivät ole lähteneet kertaakaan, Matti Laakso sanoo.

Voidaan päätellä, että huhtikuu on oikukas, mitä tulee kevään koittoon.

Lions Club Salon jäidenlähtöarkisto ulottuu olympiavuoteen 1952.

Aikaisin Salonjoen jäidenlähtöpäivä on kirjattu tammikuun puolelle.

– Vuonna 2000 jäät lähtivät kolmasti: ensin tammikuun kahdeksas, sitten helmikuun 29. päivä ja vielä kahdeksas huhtikuuta. Sinä vuonna voittaja piti arpoa, koska arvat olivat yhä myynnissä kahden ensimmäisen jäidenlähdön aikaan, Matti Laakso sanoo.

Jäättömiä talvia löytyy Lions Club Salon tilastoissa tällä vuosituhannella kolme: vuosina 2008, 2015 ja 2020.