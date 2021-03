Jarkko Putkonen palaa kehään huhtikuussa Oulussa

Salolainen ammattinyrkkeilijä Jarkko Putkonen palaa kehään yli vuoden tauon jälkeen huhtikuussa Oulussa. Putkonen korvaa 17. huhtikuuta iskettävän Teräsnyrkit kehässä -illassa Tomi Silvennoisen.

36-vuotias Putkonen otteli edellisen kerran marraskuussa 2019 Salohallissa, jolloin hän hävisi kahdeksaneräisen ottelun argentiinalaislähtöiselle espanjalaiselle Damian Leonardo Yapurille.

Putkosen ottelulista (16-7-2, 7 tyrmäystä) kertoo jo itsessään, että Oulun illassa nähdään soturi jolla on pitkänlinjan vahva kehäkokemus.

Amatöörikehissä vuonna 2009 Suomen mestaruuden voittanut Putkonen on otellut vuonna 2011 alkaneella ammattilaisurallaan 25 ottelua, joista hän on voittanut 16 (seitsemän tyrmäyksellä) ja hävinnyt seitsemän. Kaksi otteluista on päättynyt ratkaisemattomaan.