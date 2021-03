Jätteenpoltto Lounavoiman jätevoimalassa Salossa alkaa tänään. Valtaisan kattilan täyttä tehoa on testattu polttamalla öljyä.

– Vesi lämpiää, mutta kaukolämpöverkkoon ei tule vielä mitään, Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki totesi maanantaina illansuussa.

Jättimäisen laitoksen laitteita on otettu käyttöön vaiheittain. Onikin mukaan voi mennä vielä kolmekin viikkoa ennen kuin Salon kaukolämpö tulee pelkästään Korvenmäeltä.

– Lisäämme lämmöntuotantoa varovasti ja seuraamme tilannetta rauhassa.

Salon kaukolämpöverkon asiakkaat joutunevat odottamaan vielä kuukausia ennen kuin jätteenpoltolla tuotetun lämmön hinta on laskettu.

Yli sadan miljoonan euron jätevoimalan rakennustyöt alkoivat tammikuussa 2019. Pelkästään laitoksen kattila ja tulipesä painavat muurauksineen yli tuhat tonnia.

– Koko systeemissä on valtava määrä putkia, Petri Onikki huomauttaa.

Putkissa on nyt muutaman päivän ajan kierrätetty vettä, jotta ne puhdistuvat rakennusaikaisesta liasta. Putkistossa huuhdeltiin vielä maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Onikin mukaan ensimmäisenä käynnistettiin höyrykattila sekä savukaasujen puhdistus ja mittaus. Höyry etenee lauhdustusputkistoon, jossa se nesteytetään takaisin vedeksi.

– Monia juttuja on jo otettu käyttöön, mutta verkkoon alamme syöttää lämpöä vasta, kun laitoksen toiminta on vakiinnutettu. Se on yksi käyttöönottovaiheista.

Siirtymävaiheessa Salon kaukolämpöverkostoon pumppaa lämpöä kaksi voimalaa. Kaukolämpöputkien painetta on Onikin mukaan seurattava tarkasti.

– Sitä riskiä ei ole, että putkia pamahtaisi.

Salon kaukolämpö tulee vielä toistaiseksi vanhan sokeritehtaan kupeesta Salon voimalaitokselta, jonka omistaa nyt Vapo-konsernin sijasta ranskalainen sijoitusyhtiö Ardian. Se hallinnoi maailmalla sadan miljardin dollarin sijoitusvarallisuutta.

”Kesän ja syksyn aikana on selvinnyt, että energiaturpeen käyttö vähenee Suomessa ennakoituakin nopeammin, mikä osaltaan vaikutti Vapon päätökseen myydä Nevel” , Vapo tiedotti tammikuussa.

Valtio-omisteisen Vapon tytäryhtiö Nevel Oy omisti ja operoi Suomessa Salon voimalan lisäksi yli sataa energiantuotantolaitosta.

Sokerikadun voimalaitoksen jatkosta on sovittu, että se pysyy varavoiman tuottajana ainakin vuoteen 2024 asti. Salon Kaukolämpö Oy pitää lisäksi yllä raskaalla polttoöljyllä toimivia omia lämpölaitoksiaan huipputehojen varmistamiseksi kovilla pakkasilla.

– Varavoiman täytyy olla otettavissa käyttöön nopeasti, Petri Onikki korostaa.

Jätteenpoltolla tuotetun kaukolämmön hinta on askarruttanut kaukolämpöverkon asiakkaita koko ajan. Salon Kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Varajärvi (sd.) uskoo, että kaukolämpö halpenee.

– Tahtotilamme on laskea kaukolämmön hintaa, mutta vielä emme pysty sanomaan, miten se laskee.

Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikin mukaan hinnoittelussa ei haluta hosua. Hänen mukaansa asiakkaiden maksama hinta voi varmistua vasta kesän jälkeen.

Lounaisen Suomen kotitalousjätteitä on viety vuosien ajan poltettavaksi Tallinnaan, Tukholmaan, Riihimäelle ja Kotkaan. Turussa ja Salossa odottaa polttamista jo kymmeniätuhansia tonneja paalattua jätettä, ja maanantaina Korvenmäkeen ajettiin ensimmäinen rekallinen jätteitä Turusta.