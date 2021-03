Juha Punta Säätiö jakoi apurahoja – apurahan tuella muun muassa käännetään keskiaikaisia anomuskirjeitä

Juha Punta Säätiö on jakanut vuosittaiset apurahansa. Tänä vuonna apurahaa jaettiin 12 hankkeelle, yhteensä 15 000 euroa.

Säätiön tiedotteen mukaan hakemuksia tuli 31 kappaletta, ja valinta oli vaikea, sillä hyviä hakemuksia oli paljon.

Juha Punta Säätiön tarkoituksena on edistää pääsääntöisesti Salon seudulla yrittäjyyttä, taidetta, ympäristön moniarvoisuutta ja yhteiskunnallista kehitystä. Tänä vuonna erityisen huomion kohteina olivat nuoret ja yhteisöllisyys.

Apurahan sai tällä kertaa muun muassa salolaissyntyinen Turun yliopiston väitöskirjatutkija Hanna-Mari Kupari (s. 1987), jotta hän voisi tuoda yleisön tietoon keskiaikaiset, paavilliset asiakirjat Salon seudulta.

– Hankkeeni on herättänyt kiinnostusta paikallishistoriasta innostuneiden keskuudessa, ja olen saanut siihen tukea sekä Juha Punta Säätiöltä että Uskelan Opintorahastosäätiöltä, Kupari kertoo.

Kyseessä ovat asiakirjat, jotka koskevat paavillista penitentiariaattia eli ns. katumustuomioistuinta. Ennen uskonpuhdistusta Suomessa piti valtaa katolinen kirkko, joka ennaltaehkäisi sääntöjensä rikkomista siten, että sääntöjen rikkomiseen saattoi anoa poikkeuslupaa. Penitentiariaatti käsitteli erivapausanomuksia ja antoi syyttömäksijulistuksia.

– Anomukset ovat voineet koskea esimerkiksi toivetta mennä naimisiin kumminsa tai pikkuserkkunsa kanssa. Tai jos kirkon palveluksessa oleva henkilö on halunnut edetä kirkollisella urallaan, mutta hänellä on ollut esteenä jokin fyysinen vamma tai hän on ollut avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, Kupari selittää.

– Pappi tai muu kirkon henkilö on voinut myös joutua mukaan väkivaltaiseen tekoon tai sellaisen todistajaksi, jolloin hänet on erotettu kirkosta. Erotettu on voinut anoa tuomioistuimelta syyttömäksijulistusta, Kupari jatkaa.

Vatikaanissa on tallessa katumustuomioistuimen anomuskirjeitä Suomen ja Ruotsin alueelta yli 450. Niitä on julkaistu Sara Risbergin ja Kirsi Salosen teoksessa Auctoritate Papae (2008). Kupari on tutkinut näistä latinankielisistä asiakirjoista noin sataa.

– Mutta hylättyjä anomuksia ei ole tallessa. Säilyneissä asiakirjoissa ovat vain ne anomukset, joissa anoja on saanut myönteisen vastauksen. Tosin siihen on voinut sisältyä sakkorangaistus, Kupari kertoo.

Salosta anomuksia on säilynyt kolme: yksi Uskelan seurakunnasta ja kaksi Perniön seurakunnasta. Lisäksi yksi on Paimion seurakunnasta. Asiakirjat ovat 1400–1500-luvuilta.

Nämä asiakirjat Kupari aikoo ensi kesän aikana kääntää suomeksi, ja hänen tavoitteensa on julkaista ne jossakin muodossa.

– Jos löydän sopivan yhteistyökumppanin, voisin julkaista ne vielä tämän vuoden puolella, hän arvioi.

Kupari on tehnyt penitentiariaattiarkiston tapauksista jo vuonna 2019 pro gradu -tutkielman latinan oppiaineeseen. Viime vuonna hän aloitti samaan aiheeseen liittyvän väitöskirjan tekemisen.

Väitöskirjan tekemiseen ei kuulu kääntämistä, vaan Kuparin tarkoitus on tutkia keskiajan latinaa digitaalisen kielentutkimuksen metodeilla. Pääainekin on vaihtunut digitaaliseksi kielentukimukseksi, ja metodit ovat tilastotiedettä ja korpuslingvistiikkaa soveltavia.

Salonseutulaisten tekstien kääntäminen on väitöstutkimuksen tuottama sivupolku, jolle Kupari päätyi mielenkiinnosta omaa synnyinseutua kohtaan. Kupari asuu nykyään Turussa, mutta hänellä on edelleen tiivis yhteys Saloon sukulaisten ja kesäasunnon kautta.

– Olin myös aikoinaan useampana vuotena kesätöissä Nakolinnassa, digitoimassa Salo-Uskelan seuran valokuva-arkistoa. Sitä kautta paikallishistoria tuli tutuksi, hän mainitsee.

Juha Punta Säätiön apurahat 2021

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Länsi-Suomi ry 1 000 € kiertävän keittiövälinesalkun hankintaan lasten kokkikerhoihin Salon alueelle.

Hanna-Mari Kupari 800 € latinankielisen keskiaikaisen Salon seudun paikallishistoriaa valaisevan lähdeaineiston kääntämiseen ja julkaisemiseen.

Salon Musiikinystävät ry/Salon Puhallinorkesteri 400 € pihakonsertin järjestämiseen kesän aikana Toijan Kalliokodissa ja Hintan Hoivakodissa.

Lauluyhtye SwingingMamas 800 € äänentoistolaitteiden hankintaan.

Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry 1 800 € luontopolun raivaamiseen ja rakentamiseen Kuusjoella.

MLL Perniön yhdistys 1 500 € nuorten ja lapsiperheiden hyväksi tehtävän toiminnan käynnistämiseen uudessa toimitilassa.

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry 1 500 € Järvelän tilan rantasaunan pesutilojen kunnostamiseen Kiskon kirkonkylässä.

Makerspaceman Oy 1 200 € kahden päivän työskentelyresidenssin järjestämiseen valituille salolaisnuorille Tetris Makerspace -tiloissa Kirjakkalassa.

Salon Viihdelaulajat ry 1 500 € Moision koulun musiikkiluokkien Moisio Steel Bandin kanssa järjestettävän musiikkikasvatuksellisen yhteistyökonsertin kuluihin.

Hannu Brusila 1 000 € dokumenttielokuvaan, joka kertoo Aijalan vanhan kaivoskylän menneisyydestä.

Kirakan kesäteatteriyhdistys 1 000 € Pekka Töpöhäntä -näytelmän tuotantokustannuksiin.

Turun yliopisto 2 500 € akkuteollisuuden professuurin toteuttamiseksi.