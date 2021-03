Julkisalan koulutetut hakevat hyvitystä koronan tuomasta lisätyöstä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko hakee jäsenilleen rahallista korvausta koronan aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja lisääntyneestä vastuusta.

Esitys paikallisten neuvottelujen aloittamisesta tehtiin kunnissa ja kuntayhtymissä keskiviikkona yhtaikaa. Työpaikkoja on koko maassa lähes 400.

– Työtä on tehty poikkeusoloissa vuosi. Tämä on nyt koeponnistus, päästäänkö sopimaan, sanoo Salon Jukon pääluottamusmies Riina Virtanen.

Kunta-alan työntekijöiden pääsopijajärjestöt ja työnantajia edustava KT ovat sopineet yhteisistä ohjeista paikalliseen sopimiseen koronapandemian aikana.

Salossa on korona-aikana jo sovittu paikallisesti esimerkiksi hälytysrahasta kunnallista virka- ja työehtosopimusta paremmin.

Riina Virtanen muistuttaa, että valtio on viime vuonna tukenut kuntia voimakkaasti, joten varaa koronahyvitykseen on. Koronan takia rahaa on tullut enemmän kuin korona on lisännyt menoja, ja kuntien tilinpäätökset ovat reilusti ylijäämäisiä. Niin on käynyt Salossakin.

– Osa koronan tuomasta kuormituksesta on henkistä, kun lähityössä oma terveysturvallisuus on uhattuna. Kouluissa taas etäopetus on lisännyt työmäärää.

Jukon hallituksen puheenjohtaja ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa järjestön tiedotteessa, että Suomi on maailman ainoita maita, joissa koulutus on jatkunut poikkeusoloista huolimatta.

– Jukolaiset ovat avainrooleissa vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä, ja he ovat nääntymässä työkuorman alle. On kohtuullista, että työnantaja palkitsee henkilöstöään työmäärän lisääntymisestä ja työn vaativuuden kasvusta, Luukkainen sanoo.

Sopimusten perusteella palkitseminen voi tapahtua kerta- tai kannustepalkkiolla tai työn vaativuuden uudelleen arvioinnilla.

Juko sopii valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Niiden piirissä on yli 130 000 työntekijää. Suurin on 63 000 palkansaajan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Muut sopimukset ovat Kunnallinen yleisen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimuksen ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Kaikkiaan kunta-alalla on noin 420 000 työntekijää.