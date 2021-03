Hallitus pui rokotejärjestyksen muuttamista – Marin ei ennakoinut vaikeita keskusteluja

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus linjaa rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta tänään. Jos asia vaatii asetuksen muuttamisen, se annetaan myöhemmin valtioneuvoston istunnossa.

Marin ei odottanut neuvottelun alla asiasta erityisen vaikeita keskusteluja.

– Me olemme tähän asti vahvasti nojanneet asiantuntijanäkemykseen ja uskon, että hallitus tulee niin tälläkin kertaa niin toimimaan.

Hallitus on aiemmin linjannut, että rokotuksia voidaan painottaa pahimmille epidemia-alueille.

– Tänään käsittelemme sosiaali- ja terveysministeriön esitystä asiaan liittyen, eli olemme tietenkin odottaneet pohjaesitystä ja siihen tänään otamme kantaa.

Aiemmin tänään yhdenvertaisuusvaltuutettu julkisti lausuntonsa asiasta. Lausunnon mukaan erilainen kohtelu on perusteltua ja yhdenvertaista, jos koronarokotusten alueellisella kohdentamisella voidaan paremmin suojella väestön terveyttä ja elämää.

Rajoituksista luopumiseen suunnitelmaa – voi muuttua tautitilanteen mukaan

Hallitus käsittelee myös niin sanottua exit-strategiaa, jossa viitoitetaan tietä ulos koronakriisistä ja yhteiskunnan avaamista sikäli kun odotuksena on, että rokotusten edistyminen ja kausivaihtelu alkavat kesää kohti helpottaa tilannetta ja mahdollistaa normaalimman elämän.

Marinin mukaan kokonaisuus on iso ja koskee eri hallinnonaloja, joten se vaatii perusteellisen käsittelyn.

– Missä järjestyksessä, millä tavalla asteittain voidaan rajoituksista luopua niin, että epidemiatilanne kuitenkin pidetään hallinnassa, Marin kuvasi suunnitelman sisältöä.

Suunnitelmassa on tarkoitus antaa alustavia päivämääriä eri rajoitusten purkamiselle, mutta sillä ajatuksella, että päivämäärät voivat käytännössä vielä muuttua tautitilanteen mukaan.

Strategiaa on tarkoitus tuoda laajempaan keskusteluun ja esitellä myös oppositiolle pääsiäisen jälkeen ensi viikolla.

Kaikkonen: Asiantuntijanäkemyksiä ei voi sivuuttaa

Hallituspuolueista erityisesti keskustassa on ollut kipuilua rokotusten alueellisen painottamisen suhteen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Säätytalolle saapuessaan, että koronarokotusten antamisjärjestystä ei pitäisi käsitellä puoluepoliittisena kysymyksenä, vaan pitäisi miettiä sitä, miten Suomi mahdollisimman nopeasti pääsee eroon koronaepidemiasta.

Kaikkosen mukaan on tärkeää, että rokotusjärjestyksen suhteen pidetään kiinni sovitusta eli siitä, että yli 70-vuotiaat ja muut riskiryhmät rokotetaan ensin koko maassa.

Jos koronaepidemian voittaminen kuitenkin edellyttää jossain vaiheessa rokotusten jonkinlaista alueellista painottamista, niin senkin on Kaikkosen mukaan voitava olla työkalupakissa.

– Pitäisi välttää sitä, että eri puolueet ryhtyvät tästä puoluepoliittista kiistaa tekemään. Toivon, että kaikissa puolueissa noteerataan THL:n ja STM:n asiantuntijanäkemykset. Ei mikään puolue voi sitä täysin sivuuttaa, jos tulee selkeitä asiantuntijanäkemyksiä siitä, miten tämä tauti painetaan alas, Kaikkonen sanoi saapuessaan hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko osallistuu hallituksen neuvotteluihin etänä eikä siksi ollut Säätytalolla kommentoimassa asiaa toimittajille.

Taudin tehokas torjuminen varmistettava

Myös oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kehotti olemaan politisoimatta koronarokotusten järjestämiseen liittyvää kysymystä.

– Se pitäisi ratkaista niin, että terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat sen, mikä on tässä tilanteessa vaikuttavin, paras ja oikeudenmukainen etenemistapa, Henriksson sanoo STT:lle.

Hän kertoi odottavansa mielenkiinnolla, mitä sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulevat hallitukselle esittämään.

Myös opetusministeri Jussi Saramo (vas.) korosti, että asiassa on kuunneltava asiantuntijoita politikoinnin sijaan.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi, että rokotuksissa on varmistettava taudin torjuminen mahdollisimman tehokkaasti.

– Tässä suhteessa tuli mielenkiintoinen lausunto yhdenvertaisuusvaltuutetulta siitä, että on selvää, että pahimmilla alueilla myös riskiryhmäläiset ovat pahimmassa riskissä. Silloin pitää katsoa sitä kokonaisuutta. Tänään odotan, että saadaan asiantuntijoilta näkemystä siitä, että mikä on se tehokkain tapa torjua tautia.

