Kaisa Mäkäräinen kiipeää kolmesti nimikkonousunsa – Ristijärven SM-hiihdot huipentuvat pitkän matkan kilpailuihin

Kainuun Ristijärvellä järjestettävät kauden viimeiset SM-hiihdot huipentuvat tänään pitkän matkan kilpailuihin. Naiset sivakoivat vapaalla 30 kilometriä ja miehet 50 kilometriä. Ensimmäinen hiihtäjä lähtee ladulle kello 9.45.

Kilpailuissa on mukana Suomen kärki Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken johdolla. Vuosi sitten ampumahiihtouransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen osallistuu synnyinkuntansa laduilla 30 kilometrin kilpailuun ja hiihti jo eilen viestissä.

Helmikuussa Mäkäräinen väläytti ”harrastelijakuntoaan” Pyhäjärven SM-kilpailuissa ja ylsi toiseksi vapaan kympillä. Hän jätti taakseen joukon maajoukkuenaisia ja hävisi Riitta-Liisa Roposelle kymmenisen sekuntia. Hiukan myöhemmin MM-kilpailuissa Roponen oli matkan kymmenes.

– Tavoitteeni on päästä kunniakkaasti maaliin, ettei tule hirmuisia tummumisia. Jos pystyn hiihtämään kestävyyden kautta eikä tarvitse mennä suorituskyvyn puolelle, niin tulee parempi tulos. Suorituskyvyn puolelle menevät hiihdot tuntuvat keuhkoissa, kun Pyhäjärvellä olen viimeksi mennyt urku auki, Mäkäräinen sanoi lauantain viestin jälkeen.

Ei kotikenttäetua

Mäkäräinen ankkuroi Kontiolahden Urheilijat viestin kahdeksanneksi. Ristijärven latuja on muuteltu maailmanmestarin juniorivuosien jälkeen.

– Ei tässä ole minkäänlaista kotikenttäetua. En ole hiihtänyt täällä 20 vuoteen. En muista, milloin edes olin käynyt Ristijärven kylällä ennen näitä kisoja. Koti on täältä Sotkamon suuntaan, Mäkäräinen viittoili lapsuudenmaisemiinsa päin.

Mäkäräinen varttui maaseudulla ja lähti 16-vuotiaana Sotkamon urheilulukioon. Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan hän ylitti vuosituhannen alussa, kun hän pääsi Joensuuhun opiskelemaan ja aloitti Kontiolahdella ampumahiihtouransa rakentamisen. Pohjois-Karjalaan hän on myös asettunut.

– Kun käyn vanhempieni kotona, käyn vain siellä ja lähden sitten takaisin kohti etelää.

Ristijärveläiset eivät ole unohtaneet paikallisen seuran Pyryn kasvattia. Kisakeskukseen johtavan tien varressa jökötti lumikinoksessa kyltti, missä kannustettiin Kaisaa. Ekstrahuomiota Mäkäräinen sai myös siten, että Saukkovaaran hiihtokeskuksen raskas nousu nimettiin Kaisan nousuksi.

– Ihan kiva, että nimesivät sen minun mukaan, mutta voi tulla raskas päivä. Se kiivetään kolme kertaa, Mäkäräinen viittasi kolmeen kymmenen kilometrin lenkkiin.

Niskaselle tripla?

Iivo Niskanen on saavuttanut Ristijärvellä jo 15 kilometrin perinteisen SM-kullan ja 4×10 kilometrin viestikullan Puijon Hiihtoseuran joukkueessa.

– Tulee pitkät 50 kilometriä, kun on raskas keli, Niskanen viittasi lämpimään ja märkään säähän.

Ristijärven pitkät matkat hiihdetään vapaalla. Hiihtäisitkö mieluummin perinteisellä?

– En, Niskanen vastasi.

Joukkuetoveri Perttu Hyvärinen on yksi mitalisuosikeista Niskasen jälkeen.

– Jos alle kolmen tunnin pääsisi, niin olisi hyvä, Hyvärinen velmuili lauantain suorituksensa jälkeen.

Petteri Ikonen

STT