Colorado ja Rantanen ovat huippuiskussa

NHL:n maalipörssissä kolmanneksi kivunnut Mikko Rantanen on ollut koko liigan tehokkain maalintekijä maaliskuun aikana. Hän on tehnyt kuukauden 12 ottelussa Coloradolle kymmenen maalia ja syöttänyt kahdeksan.

Rantasen kuluvan kauden pistesaalis on 18 maalia ja 18 maalisyöttöä 30 ottelusta ja hän on liigan pistepörssissä 36 pisteellä kymmenentenä.

Maanantaina Rantasen pistesaalis karttui kuudennessa peräkkäisessä ottelussa, kun hän auttoi 2-0-osumallaan Coloradon 5-1-voittoon Arizonasta.

Rantanen iloitsi joukkueen seitsemännestä peräkkäisestä voitosta enemmän kuin tehopisteistään.

– En lähde peleihin ajatuksella, että minun pitää onnistua maalinteossa. Yleensä homma ei suju, jos peleihin lähtee sillä ajatuksella, Rantanen kertoi NHL:n nettivisuilla.

– Yritän vain pelata tilanteet oikein ja tällä hetkelle kiekko tuntuu pomppivan meille, sekä minulle että joukkueelle. Mielestäni me olemme kuitenkin ansainneet nämä pomput puolellemme.

Donskoille merkittiin kaksi osumaa

Peli sujuu tällä erää myös Coloradon toiselta suomalaispelaajalta Joonas Donskoilta. Hän viimeisteli joukkueen 4-1- ja 5-1-maalit päätöserän viime minuuteilla.

Donskoi on päässyt pisteille viidessä peräkkäisessä ottelussa ja hänelle on merkitty kauden 30 ottelusta kymmenen maalia ja 11 syöttöä.

Arizona-pelissä Donskoi teki ensimmäisen maalinsa tyhjiin. Toinen osuma oli onnekas, kun Tyson Jostin laukaus kimposi Donskoin luistimesta vastustajan maaliin.

– Yritin väistää laukauksen tieltä, enkä halua omia Jostin onnistumista nimiini, Donskoi sanoi.

Rantanen kiitteli voitosta myös maalivahti Philipp Grubaueria, jolle kertyi ottelussa 24 torjuntaa.

– Hän on pelannut hyvin koko kauden, Rantanen kehui.

– Hyökkääjän on kiva tietää, ettei tarvitse yrittää blokata jokaista vastustajan laukausta, kun maalivahti hoitaa ratkaisevat torjunnat. Hän pitää meidät aina pelissä mukana.

