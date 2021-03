Lopen koirasusijutun pääsyytetylle ehdollista vankeutta – oikeuden mukaan nainen toi Venäjältä susia tai niiden läheisiä jälkeläisiä pentujen tekemistä varten

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona naisen ehdolliseen vankeuteen niin kutsutussa Lopen koirasusijutussa. Oikeuden mukaan nainen haetutti Venäjältä susia tai niiden läheisiä jälkeläisiä tarkoituksena teettää eläimillä pentuja.

Oikeuden mukaan nainen myös käytti väkivaltaa eläinten kasvatuksessa. Todistelusta ilmeni, että nainen oli lyönyt kepillä muutamaa koiraeläintä.

Kymmenien koiraeläinten lisäksi tuomitulla oli myös runsaasti muita eläimiä. Oikeus katsoi osoitetuksi, ettei eläinten päivittäinen hoito ollut riittävää.

– (Naisen) menettelyn kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä ja menettely on kokonaisuutena arvostellen törkeää, koska hän on menetellyt eläimiä kohtaa raa’alla ja julmalla tavalla ja koska hänellä on ollut suden jalostustarkoitus, käräjäoikeus katsoi tuomiossaan.

Nainen tuomittiin yhteensä vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä eläinsuojelurikoksesta, neljästä luonnonsuojelurikoksesta ja kahdesta salakuljetuksesta. Hänen lisäkseen toinen nainen sai neljän kuukauden ehdollisen tuomion ja kaksi muuta syytettyä sakkoja.

Syytteissä oli kyse tapahtumista vuosina 2016-2019. Oikeuden mukaan asiassa tuli näytetyksi, että naisen hallussa olleet Yoda-, Yukon-, Yeti- ja Yenna-nimiset koiraeläimet olivat susia tai suden läheisiä jälkeläisiä. Yodalla nainen teetti pentuja.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: