Kaupan erikoisliikkeiden asema liikkumisrajoituksissa huolestuttaa asiantuntijoita

Kilpailuoikeuden asiantuntija pitää ongelmallisena hallituksen linjausta, jonka mukaan tavaroiden hankkiminen erikoisliikkeistä ei olisi hyväksyttävä liikkumisperuste hallituksen esittämien liikkumisrajoitusten vallitessa.

Linjaus asettaisi erikoisliikkeet epätasa-arvoiseen asemaan esimerkiksi supermarkettien kanssa, sillä niissä asiointi olisi edelleen hyväksyttävä liikkumisperuste. Kuluttajat voisivat edelleenkin hoitaa esimerkiksi vaateostoksiaan samalla kun he käyvät ostamassa ruokatarpeita supermarketeista, mutta vaatekaupoissa asiointi ei olisi hyväksyttävä peruste kotoa poistumiselle.

Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki pitää hallituksen esittämää rajausta ongelmallisena, sillä koronarajoitusten tulisi olla yritysten kannalta tasapuolisia ja kilpailuneutraaleja.

– Tällaisen lain kirjoittaminen on totta kai haasteellista, mutta tällainen jaottelu vaikuttaa teennäiseltä, Kuoppamäki sanoi STT:lle.

Eduskunnan valiokunnat aloittavat hallituksen esittämien liikkumisrajoitusten käsittelyn ensi viikolla.

– Kyllä tässä on pohtimisen paikka eduskunnassa. Näen tässä korjaamisen tarvetta, Kuoppamäki sanoi.

Kompensaatiota yritystuilla

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimusprofessorin Mika Malirannan mukaan on ymmärrettävää, että koronaepidemian hillitsemiseksi voidaan joutua tekemään järeitä ratkaisuja, jotka saattavat vääristää kilpailuasetelmia.

Malirannan mukaan mahdollisilla erikoisliikkeitä koskevilla rajoituksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityskenttään etenkin jos liikkumisrajoitusten voimassaolo pitkittyy.

– Erityinen huomio tulee nyt laittaa siihen, miten näitä kilpailuvääristymiä voitaisiin korjata yritystuilla, Maliranta sanoo.

Malirannan mukaan liikkumisrajoitusten muotoilu on haastava operaatio, kun samaan aikaan pitää huomioida epidemiologiset, perustuslailliset ja taloudelliset tekijät.

– Ei käy kateeksi päätöksentekijöitä etenkään, kun tämä kaikki pitää tehdä todella nopeasti, Maliranta sanoo.

Tuomas Savonen

STT

Kuvat: