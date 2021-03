Kauppalehti: Nesteen miljardiluokan jalostamoinvestointi on menossa Rotterdamiin Porvoon sijaan – Nesteen mukaan päätöstä sijaintipaikasta ei ole vielä tehty

Öljy-yhtiö Nesteen miljardiluokan tuleva jalostamoinvestointi on suuntautumassa Hollannin Rotterdamiin, uutisoi Kauppalehti. Lehden tietojen mukaan toinen sijaintivaihtoehto Porvoo ei olisi vahvoilla uuden biojalostamon sijoituspaikaksi.

Neste kommentoi Kauppalehden uutista Taloussanomille todeten, ettei päätöstä ole vielä tehty.

– Emme ole tehneet vielä päätöstä paikkakunnan suhteen. Tiedotamme kyllä, kunhan meillä on päätös mahdollisen jalostamon sijainnista, kertoi viestintäjohtaja Susanna Sieppi STT:lle tekstiviestitse.

Jalostamon sijaintipaikasta on odotettu tietoa tämän vuoden alkupuoliskolla. Investoinnin on kerrottu olevan 1,5 miljardin euron luokkaa.

Kauppalehden mukaan jalostamohanke olisi Rotterdamiin perustettuna jopa 500 miljoonaa euroa edullisempi. Myös raaka-aineiden saatavuus ja logistiikka ovat Rotterdamin etuja Porvooseen verrattuna.

Nesteen jalostamoinvestointi nousi esiin muun muassa pääministerin haastattelutunnilla toissa viikolla. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti hallituksen käyttävän kaikkia välineitä, jotta valtion merkittävästi omistaman Nesteen investointi saataisiin Porvooseen.

– Me etsimme kaikki keinot ja käännämme kaikki kivet ja kannot, että voisimme tätä investointia edistää kaikin mahdollisin tavoin, Marin sanoi.

Jalostamotoimintaa Nesteellä on ennestään Singaporessa, Rotterdamissa ja Porvoon Kilpilahdessa. Yhtiö on sulkemassa Naantalin jalostamonsa.

Eilen Neste ilmoitti saaneensa kilpailuviranomaisen hyväksynnän jalostamohankinnalle Rotterdamissa. Yhtiö hankki biojalostamonsa vierestä Bunge Loders Croklaan -yhtiön laitoksen noin 260 miljoonalla eurolla.

Korjattu kello 12.48:Nesteellä on jalostamo myös Singaporessa. Yhtiö on sulkemassa Naantalin jalostamonsa.

