Kengät lakkoilivat ilmaston puolesta Salon kaupungintalon edustalla

Salon kaupungintalon edessä nähtiin perjantaina aamupäivällä yksitoista paria kenkiä. Kengät olivat osa Fridays For Future -liikkeen organisoimaa kansainvälistä ilmastolakkoa, jonka tarkoituksena oli vaatia kunnianhimoisempia ilmastotoimia, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Perjantain ilmastolakkopäivään osallistuttiin myös Salossa järjestämällä kaupungintalon ulkopuolella ”kenkälakko”. Kenkälakossa osallistujat saivat tuoda kenkäparin lakkoilemaan puolestaan, ja kuvia tempauksesta jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Idea kenkälakkoon tuli korona-ajan Ruotsista, jossa nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti vuonna 2018 perjantaiset koululakot ilmaston puolesta. Koululakko on ruotsiksi ”skolstrejk”, ja kun koronan vuoksi mielenilmauksia on pitänyt siirtää verkkoon, syntyi ”skostrejk” eli ”kenkälakko”.

– Se on ruotsalainen sanaleikki, toteaa salolaisen kenkälakon järjestäjiin kuuluva Paula Lönnemo.

Kenkälakon järjesti salolainen ryhmä, joka on marraskuusta 2018 lähtien tukenut Greta Thunbergin ja kansainvälisen Fridays For Future -ilmastoliikkeen sekä Fridays For Future Suomen vaatimuksia ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Ryhmä toimitti perjantain lakon yhteydessä Salon kaupungin johdolle ja kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman työ- ja ohjausryhmille viestin, jossa toivotaan, että Salon kaupunki aikaistaisi hiilineutraalisuustavoitteensa vuodeksi 2035 ja merkitsisi tarkat askelmerkit tämän saavuttamiseksi uuteen ilmasto- ja ympäristöohjelmaan.

Salon kaupunki on juuri laatimassa uutta ilmasto- ja ympäristöohjelmaa vuosille 2021–25. Ehdotus ohjelmaksi on jo valmis, ja tällä hetkellä se on yleisön kommentoitavissa verkossa. Ehdotukseen sisältyy tavoite, että Salon kaupunki olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– On hyvä, että asukkaat saavat kommentoida ehdotusta. Me toivomme, että uuteen ilmasto- ja ympäristöohjelmaan kirjataan myös selvät askelmerkit ja aikataulu, milloin mitäkin tapahtuu, Lönnemo sanoo.

Lönnemo toteaa, että ilmasto- ja ympäristöohjelmaehdotuksen kommentointi vaatii kaupunkilaiselta perehtymistä.

– Kannustamme kuitenkin ihmisiä perehtymään siihen ja ottamaan kantaa.

Salolaisten ilmastoaktivistien Perjantait Gretan kanssa -ryhmä piti pitkään perjantaisin mielenilmaisuja Salon kaupungintalon edessä, mutta koronan vuoksi ne on pitänyt siirtää nettiin. Viimeisen kerran ryhmä piti mielenilmauksen paikan päällä ensimmäisenä adventtina.

– Silloin vietimme kaksivuotissynttäreitä, Lönnemo toteaa.