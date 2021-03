Kesäaika on alkanut

Kesäaika on jälleen alkanut. Kelloja siirrettiin yöllä tunnilla eteenpäin. Muistisääntö kesä- ja talviajassa on, että kelloja siirretään aina kesää kohti.

Suomessa on eletty kesä- ja talviajassa vuodesta 1981 lähtien. Käytäntö on yhtenäinen koko Euroopan unionissa.

Euroopan komissio on ehdottanut kellojen siirtelyn lopettamista. Jos kellojen siirtelystä luovuttaisiin, saisivat jäsenvaltiot kansallisesti päättää, minkä ajan ne ottaisivat pysyvästi.

Suomi ei ole toistaiseksi muodostanut virallista kantaansa asiaan. Suomessa on pidetty tärkeänä välttää pirstaleisia aikavyöhykkeitä.

