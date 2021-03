Hallituspuolueissa valmiutta painottaa pahimpia tautialueita rokotuksissa, mutta vasta kun riskiryhmät on rokotettu

Hallituspuolueissa on valmiutta painottaa koronarokotuksia alueille, joissa tautitilanne on pahin, mutta vasta sen jälkeen, kun riskiryhmät on ensin rokotettu koko maassa. STT kysyi hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö koronarokotteiden jakelussa ottaa huomioon epidemian tilanne eri alueilla.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kertoi torstaina suosittelevansa, että koronarokotteiden jakelussa huomioitaisiin väestön määrän lisäksi epidemian tilanne eri alueilla.

Tällä hetkellä pahimpia alueita ovat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Turun seutu.

”Tärkeintä, että rokotukset etenevät”

Keskusta ei halua tässä vaiheessa kohdentaa rokotuksia alueellisesti, vaan lähtee siitä, että kaikki riskiryhmät Suomessa rokotetaan tasapuolisesti.

– Rokotejärjestyksen muuttaminen lennosta todennäköisesti sotkisi tilanteen. Jouduttaisiin kuljettamaan maakuntiin jo kuljetettuja rokotteita muualle, mikä veisi aikaa ja tekisi tästä vain sekavampaa, arvioi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Hänen mukaansa keskusta pitää kiinni siitä, että yli 70-vuotiaat ja terveydenhuollon henkilöstö ovat etulinjassa.

– Sen jälkeen kun riskiryhmät on rokotettu, katsotaan tilanne.

Pääministeripuolue SDP:n Antti Lindtman painottaa hänkin, että ikääntyneiden ja riskiryhmien käynnissä olevat rokotukset on tärkeää viedä läpi koko maassa aiemman päätöksen mukaan.

Alueelliseen painottamiseen hän ei ota vielä kantaa, vaan odottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jatkovalmistelua.

– Oli järjestys mikä tahansa, kaikkein tärkeintä on, että rokotukset etenevät mahdollisimman nopeasti. Viipeitä rokotustahtiin ei saa tulla.

”Katuvirologi” näkisi painottamisen hyödyt

Vihreät ja vasemmistoliitto korostavat, että rokotusjärjestyksen ei pidä olla poliittinen huutoäänestys, vaan sen tulee pohjautua asiantuntijoiden arvioihin siitä, mikä on paras ja tehokkain tapa saada epidemia hallintaan.

– Jos asiantuntijat ovat sitä mieltä, että alueellisia painotuksia kannattaa tehdä, asiantuntijoita tulee kuunnella, sanoo vihreiden Emma Kari.

Vasemmistoliiton ryhmyri Paavo Arhinmäki arvioi kuitenkin, että olisi koko maan etu painottaa koronarokotuksia alueilla, joissa tautitilanne on pahin.

– Katuvirologin ja some-epidemiologin osaamisella ajattelisin, että epidemia pitäisi saada nopeiten kuriin alueilla, joilla tilanne on pahin. Sillä estetään myös sen leviäminen muualle.

Myös RKP:n Anders Adlercreutzin mielestä olisi koko maan tilanteen kannalta hyvä, että tartuntapesäkkeiden tartuntamääriä voitaisiin suitsia mahdollisimman tehokkaasti.

– Se voi edellyttää myös eri alueiden käsittelyä eri tavalla rokotusaikataulujen suhteen. Kaikki tämä tulee tietenkin tehdä tarkan lääketieteelliseen asiantuntijatietoon pohjautuvan harkinnan kautta.

