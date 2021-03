Kiina asettaa pakotteita Britannialle uiguurivähemmistön kaltoinkohtelusta johtuvan kritiikin takia

Kiina on ilmoittanut asettavansa pakotteita useille Britannian kansalaisille. Kiinan mukaan pakotteet langetetaan maan uiguurivähemmistön kohtelusta kerrottujen valheiden takia.

Kiina asettaa talouspakotteita yhdeksälle Britannian kansalaiselle ja neljälle organisaatiolle. Joukossa on muun muassa poliitikkoja.

Taustalla on Britannian aiemmin asettamat pakotteet Kiinan kansalaisille ja organisaatioille, Kiinan ulkoministeriö kertoo.

– Tämä pelkkiin valheisiin ja disinformaatioon perustuva liike rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä suhteita sääteleviä perusnormeja, sekaantuu Kiinan sisäisiin asioihin sekä heikentää vakavasti Kiinan ja Britannian välisiä suhteita, Kiinan ulkoministeriö sanoi lausunnossaan.

Aiemmin tällä viikolla Kiina asetti useita pakotteita eurooppalaisille poliitikoille ja tutkijoille sen jälkeen, kun EU vahvisti pakotteiden langettamisen neljälle kiinalaisviranomaiselle uiguurien kaltoinkohtelusta. EU:n pakotepäätöksen jälkeen omista Kiinan-vastaisista pakotteistaan kertoivat Britannian lisäksi Yhdysvallat ja Kanada.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Kiinassa ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu. Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet Xinjiangin uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.

Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.

STT