Kiina hyväksyi lain, jolla se tiukentaa otetaan Hongkongin vaaleista

Kiina on hyväksynyt kiistanalaisen lain, joka tiukentaa sen otetta Hongkongin vaalijärjestelmästä.

Kiinan kansankongressin pysyväiskomitea hyväksyi lain tiistaina yksimielisesti. Maata hallitsevan kommunistipuolueen kumileimasimena pidetty kansankongressi oli hyväksynyt lakiesityksen jo aiemmin tässä kuussa.

Laki vähentää suorilla vaaleilla valittavien edustajien osuutta Hongkongin lainsäädäntöneuvostossa. Lainsäädäntöneuvoston paikkalukua kasvatetaan 70:stä 90:een, mutta vaaleilla valittavien paikkojen määrä laskee 35:stä 20:een.

Jatkossa lähes puolet paikoista valitsee Kiinan keskushallinnolle uskollinen vaalikomitea.

Lain mukaan Kiinan viranomaiset voivat myös estää veto-oikeudellaan kenen tahansa lainsäädäntöneuvostoon ehdolla olevan valinnan. Näin Pekingin keskushallinnolle kriittisten ehdokkaiden saattaa olla vaikea päästä edes ehdolle, ja opposition vaikutusvalta vähenee entisestään. Lakiesityksen tavoitteeksi on kerrottu, että erityishallintoalueen päättäjiksi pääsevät vain ”patriootit.”

Hongkongin vapaudet kapenevat

Laki on saanut kritiikkiä muun muassa EU:lta, Yhdysvalloilta ja Britannialta, joiden mielestä se heikentää entisestään Hongkongin demokratiaa. Hongkongin entisen emämaan Britannian mielestä Kiina ei enää noudata Hongkongia koskevaa yhteisjulistusta, josta maat sopivat ennen Hongkongin vallanvaihtoa.

Hongkong siirtyi Britannialta Kiinalle vuonna 1997, ja Kiina lupasi Hongkongin saavan säilyttää vahvan autonomian ja sananvapauden ainakin 50 vuoden ajan. Kiina on kuitenkin kahden viime vuoden aikana kiristänyt huomattavasti otettaan erityishallintoalueesta.

Viime vuonna Kiina hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain, joka antoi keskushallinnolle vapaammat kädet esimerkiksi tuomita demokratia-aktivisteja kumouksellisesta toiminnasta.

Hongkongin demokratia-aktivistien mielestä Kiina rikkoo turvallisuuslailla ja uudella vaalilailla vallanvaihtosopimusta, jonka mukaan Hongkongin perustuslakia vastaavaan peruslakiin ei saisi tehdä muutoksia. Kiina on kiertänyt tätä tekemällä kiistanalaiset muutokset peruslain lisäyksinä, joihin sillä on teknisesti oikeus.

Uuden vaalilain on kuitenkin tulkittu sotivan peruslakia vastaan siinä mielessä, että peruslaki takaa hongkongilaisille vapaat vaalit.

Lähteenä myös BBC.

STT

