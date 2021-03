Kiina pyrkii mahdollisimman suureen omavaraisuuteen – kommunistisen puolueen tavoittelemaa kulutusjuhlaa uhkaa kansalaisten velkaantuminen

Ennätysmäärä asiakkaita on tänä vuonna virrannut David Tain pyörittämään muodikkaaseen leipomokahvilaan. Parhaimpina päivinä eteläkiinalaisessa Shenzhenin metropolissa sijaitsevassa kahvilassa on käynyt peräti 10 000 ihmistä.

– Tämä on ollut meille suuri helpotus. Viime vuosi oli koronan takia surkea, mutta tulevaisuus näyttää taas lupaavalta, Tai kertoo STT:lle Kiinassa suositun mobiilisovelluksen Wechatin välityksellä.

Tai on pitänyt leipomokahvilaa muutaman liikekumppaninsa kanssa viisi vuotta. He perustivat sen Shenzheniin, koska tiesivät, että siellä asuu paljon ostovoimaisia ja kokeilunhaluisia ihmisiä.

– Asukkaita kehotetaan nyt kuluttamaan. Myös kaupoissa ja ravintoloissa on selvästi aiempaa enemmän asiakkaita, Tai sanoo.

Omavaraisuus vaatii kulutuksen kasvua

Shenzhenin asukkaat ovat keskimäärin Kiinan vauraimpia. Yhtenä maan nopeimmin kehittyvistä kaupungeista Shenzhen toimii usein edelläkävijänä, ja hallitseva kommunistipuolue toivoo sen näyttävän esimerkkiä myös rahan käytössä.

Toive johtuu siitä, että puolue pyrkii Kiinan mahdollisimman mittavaan omavaraisuuteen. Aiemmin maaliskuussa hyväksytyssä vuosia 2021-2025 koskevassa viisivuotissuunnitelmassa omavaraisuus on nostettu keskeiseen asemaan.

Puolueen on siksi saatava kiinalaiset kuluttamaan nykyistä paljon enemmän. Kulutuksen osuus taloudesta on selvästi pienempi kuin esimerkiksi Intiassa tai Indonesiassa, eikä se ole kasvanut mainittavasti viime vuosina.

Arvostettu Kiinan tuntija, dosentti Willy Wo-lap Lam sanoo STT:lle, että puolue haluaa nyt vähentää maan riippuvuutta viennistä länsimaihin kehittämällä kotimaisia kulutusmarkkinoita. Kiina on siten kääntymässä sisäänpäin ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun se ryhtyi noudattamaan niin kutsuttua avoimien ovien politiikkaa 1980-luvulla.

Kiinan keskiluokan täytyy säästää

Hongkongin kiinalaisessa yliopistossa työskentelevä Lam ei kuitenkaan usko kansalaisten olevan valmiita osallistumaan kulutusjuhlaan. Hän huomauttaa, että lähes puolet keskiluokkaan kuuluvista kotitalouksista on arvioiden mukaan pahasti velkaantuneita.

– Vauraimmissa kaupungeissa kulutus voi kyllä lisääntyä jopa huomattavasti. Muualla suuri osa ihmisistä joutuu sen sijaan elämään säästäväisesti jatkossakin, Lam sanoo.

Kotitalouksien velkataakka on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Säästäväisestä kansastaan aiemmin kuuluisassa maassa kotitalouksien velkojen osuus bruttokansantuotteesta on jo noussut suunnilleen samalle tasolle kuin EU:ssa.

Lam sanoo velkaantumisen heijastavan sitä, etteivät kiinalaisten tulot ole kohonneet läheskään yhtä nopeasti kuin valtion. Palkkojen osuus bruttokansantuotteesta on nyt paljon pienempi kuin 20 vuotta sitten.

– Keskiluokkaa verotetaan lisäksi liian rajusti. Valtion on myönnettävä huomattavia verohelpotuksia, jotta kulutus voisi lisääntyä toivotulla tavalla.

Kiinan tilastokeskuksen mukaan vajaa kolmasosa kiinalaisista, eli noin 400 miljoonaa ihmistä, kuuluu keskiluokkaan. Pääministeri Li Keqiang totesi puolestaan hiljattain peräti 600 miljoonan kiinalaisen ansaitsevan niin vähän, että he elävät vain hieman yli köyhyysrajan.

Räikeän taloudellisen eriarvoisuuden sanotaankin jarruttaneen jo kauan kulutuksen lisääntymistä. Eriarvoisuus maassa kasvaa lisäksi jatkuvasti.

Kauppasodalla yllättäviä vaikutuksia

Kommunistipuolueen päätöstä pyrkiä omavaraisuuteen pidetään ainakin osittain Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen niin sanotun kauppasodan seurauksena. Presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping on todennut sodan osoittaneen, että Kiinan on päästävä eroon riippuvuudestaan Yhdysvalloista.

Suurvaltojen kiista on paljastanut muun muassa, etteivät kiinalaiset huipputekniikkaa tuottavat yritykset tulisi toimeen ilman amerikkalaisia puolijohteita. Yritykset ovat taloudellisesti elintärkeitä Kiinalle, joten Yhdysvallat voisi tuottaa suurta vahinkoa kieltämällä puolijohteiden myynnin kiinalaisille.

Kiinassa suunnataan parhaillaan valtavia voimavaroja korkeatasoisten puolijohteiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Tähän asti tulokset eivät ole olleet kannustavia, ja asiantuntijoiden mukaan kestääkin kauan ennen kuin Kiina voi saavuttaa omavaraisuuden tällä alalla.

Presidentti Joe Biden on sanonut aikovansa jatkaa Yhdysvaltojen tiukkaa Kiina-politiikkaa. Hänen edeltäjänsä Donald Trumpin presidenttikaudella voimaan astuneet tullit ja tariffit jäisivät siten voimaan.

Kauppasodan kolme vuotta sitten aloittaneen Trumpin ensisijaisena tavoitteena oli vähentää Yhdysvaltojen valtavaa alijäämää kaupassaan Kiinan kanssa. Alijäämä on kuitenkin lisääntynyt jatkuvasti, vaikka Kiina on ostanut aiempaa enemmän muun muassa amerikkalaisia maataloustuotteita.

Yhdysvaltojen painostuksen vuoksi Kiina on toisaalta tehnyt joitakin tärkeitä myönnytyksiä. Esimerkiksi ulkomaisten tuotteiden kopioinnin kieltoa on ryhdytty valvomaan selvästi pontevammin.

Björn Ådahl

STT

