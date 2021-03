Lajin luonteen vuoksi taitoluistelu on selvinnyt kuluneista yli 370 ”koronapäivästä” verraten siedettävästi. Harjoittelu kun on pystytty yksinluistelussa järjestämään suhteellisen vaivattomasti turvavälejä noudattaen.

Viimeisimmät viikot ovat kuitenkin olleet Salossakin hankalia myös luistelijoille. Samalla on pitänyt ideoida uusia toteutustapoja.

Yhtä näistä konsteista koettiin päättyvän viikon mittaan. Salon Palloilijat järjesti kilpailut, joita voi kutsua paikan päällä tapahtuvan urheilun ja virtuaalisen tapahtuman risteytykseksi.

SalPan omat luistelijat tekivät kilpailusuorituksensa kameran läsnäollessa Salon jäähallissa. Siellä saavat koronarajoitusten mukaan harjoitella vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneet lapset. Siksi kilpailutkin järjestettiin nimenomaan kyseisille ikäluokille.

Muista osallistuneista seuroista lähetettiin materiaalit sähköisesti Saloon tiistaihin mennessä. Lauantaina kolmihenkinen tuomaristo vietti oman kilpailupäivänsä SalPan toimistolla, jossa kilpailijat arvioitiin paremmuusjärjestykseen.

Samankaltaista toimintatapaa noudatettiin myös valtakunnallisesti. Taitoluisteluliitto piti virtuaalikisat SM-senioreille eli toisella tavoin ilmaistuna yleisten sarjojen urheilijoille. Neljä Suomen MM-joukkueeseen kuuluvaa urheilijaa ovat puolestaan valmistautuneet maanantaina Tukholman kuplaolosuhteissa alkaviin kilpailuihin.

Liiton seniorikilpailuissa ei nähty kyseiseen kilpailuluokkaan täksi kaudeksi siirtynyttä SalPan Nuutti Järvistä. Hän ei ole rajoitusten vuoksi voinut tehdä jääharjoituksia edellisen kahden viikon aikana, ja pakollista taukoa tulee vielä ainakin alkanut viikko. Sama koskee SM-junioriluokassa kilpailevaa Aada Somerpaloa.

Salon linjausten mukaan harjoittelumahdollisuutta jäällä ei siis ole myöskään SM-tason luistelijoilla. SalPan taitoluistelujaoston puheenjohtaja Gitta Lietzen laskee seurassa olevan kolmisenkymmentä vuonna 2007 ja sitä aiemmin syntynyttä luistelijaa, joiden ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä jäätön etäharjoittelu.

– Tilanne on tosi kurja. Juuri nämä SM-tason luistelijat tarvitsisivat sitä harjoittelua kaikista eniten ja muut yläkouluikäiset myös paljon, Lietzen harmittelee.

Tauolla on myös pienten lasten luistelukoulu, jossa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Positiiviselle puolelle menee se, että SalPa pystyi järjestämään kilpailukauden perinteisen ja merkittävän tapahtumansa PromoCupin marraskuussa. Osallistujiakin tuli kolmipäiväiseen, osapuilleen kellon ympäri päivittäin pyörineeseen tapahtumaan yhteensä yli 200.

Silti taloudelliset haasteet ovat läsnä myös taitoluistelutoiminnassa.

– Kilpailujen kahviotuotot ovat jääneet saamatta. Vastaavasti kulut pysyvät koko ajan samoina: valmentajat vetävät etäharjoituksia, eikä väkeä ole lomautettu, Lietzen huomauttaa.

Lisäksi SalPan perinteinen huhtikuun kevätnäytös jää jo toisena vuonna peräkkäin järjestämättä kokonaan.

– Näytöksen merkitys vuosittaisessa budjetissamme on merkittävä, ja sen myötä budjettiin tulee iso lovi, Lietzen mainitsee.

Jatkuvatko rajoitukset?

Koronaan liittyvät rajoitukset ovat toistaiseksi voimassa tulevaan sunnuntaihin asti.

– Kauhunsekaisin tuntein odotamme, mitä päätöksiä lähiaikoina tulee, Gitta Lietzen sanoo.

Taitoluistelun kilpailukausi on Salossa päättynyt osapuilleen tässä vaiheessa eli maaliskuun lopussa. Sen jälkeen on aloitettu harjoittelu kevätnäytöstä varten. Toukokuuksi on siirrytty viereiseen SSO-halliin, ja luistelukausi on loppunut vasta kesäkuun puolella.

SSO-hallissa rajoituksia on toteutettu samalla tavalla kuin kaupungin jäähallissa.