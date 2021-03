Valtava konttilaiva tukkii jo toista vuorokautta liikennettä Suezin kanavassa – Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävän kanavan kautta kulkee kymmenesosa maailman merirahdista

Jättimäinen konttilaiva on tukkinut Suezin kanavan Egyptissä. MV Ever Given -konttilaiva jäi jumiin kanavaan eilen aamulla sen jälkeen, kun varustajan mukaan ilmeisesti kova tuulenpuuska sai sen ajautumaan poikittain kanavassa.

Tapahtumien seurauksena meriliikenne Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävällä reitillä on ollut jo yli vuorokauden pysähdyksissä. Suezin kanavan kautta kulkee noin 10 prosenttia koko maailman rahtiliikenteestä.

Taiwanilaisen Evergreen Marine -yhtiön omistama mutta Panaman lipun alla purjehtiva, 400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä alus oli matkalla Kiinasta Hollannin Rotterdamiin.

Kanavan toiminnasta vastaavien viranomaisten mukaan jättimäistä konttialusta yritetään kuumeisesti irrottaa. Sen ympärillä on avustamassa kymmenkunta pientä hinaajaa.

Aluksesta saatujen kuvien perusteella se on kanavassa lähes poikittain ja ainakin laivan keulaosa on osittain kaivautunut rantapenkereeseen. Keulan ympäriltä kaivetaan hiekkaa pois kaivureilla.

Edellisen kerran liikenne Suezin kanavassa keskeytyi vuonna 2017, kun japanilainen rahtialus sai pohjakosketuksen teknisten ongelmien takia. Tuolloin hinaajat saivat kanavan tukkineen aluksen irti muutamassa tunnissa.

Merkittävä oikotie Afrikan kiertämiseen verrattuna

Kanavaviranomaisten mukaan nykyisen pääuoman vierellä kulkevan vanhemman kanavan osia avataan, jotta muodostunutta sumaa pystyttäisiin helpottamaan. Vessel Finder -sivuston mukaan Ever Given -alus on kuitenkin poikittain kanavan eteläosassa Port Suezin kaupungin lähellä, jonka kohdalla kanavassa on vain yksi uoma.

BBC:n mukaan pelkona on, että alus saattaa olla jumissa kanavassa useita päiviä.

Yli 150 vuotta käytössä olleen Suezin kanavan kautta kulkee normaalisti vuosittain lähes 19 000 alusta eli useita kymmeniä joka päivä. Talousuutiskanava Bloomberg kertoi aiemmin, että ainakin yli 100 alusta odottaa parhaillaan pääsyä kanavan läpi.

Suezin kanava lyhentää huomattavasti merimatkaa Aasiasta ja Persianlahdelta Eurooppaan. Vaihtoehtoinen reitti kiertäisi Afrikan eteläkärjen. Kanavassa Euroopan suuntaan kulkeva rahti on pääsin öljyä, toiseen suuntaan taas viedään muun muassa teollisuustuotteita ja viljaa.

STT

