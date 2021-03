Korona-aika sytytti hiljaa kyteneen haaveen liekkeihin – Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter tarttui tammikuussa siveltimeen, nyt häneltä tilataan jo maalauksia

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Hanna Munterin kalenteri on normaalioloissa täynnä iltatilaisuuksia ja auton ratissa kuluu päivässä tunti jos toinenkin. Korona-aikana on ollut toisin. Somerolaisen Munterin poikkeustila vei uuden harrastuksen ja samalla uudenlaisen ilon äärelle.

Viime tammikuussa Munter lähti kirjakauppaan hakemaan maalaustarvikkeita.

– Mielessä oli kytenyt jo jonkin aikaa ajatus, että haluaisin kokeilla maalaamista. En tiedä, mistä se tuli, sillä en ole koskaan maalannut muita kuin seiniä, Munter kertoo.

– Minulla ei ollut mitään hajua, miten värit toimivat, sillä olin viimeksi kouluaikana käyttänyt liituja ja vesivärejä. Lisäksi koulussa musiikki oli aina minun juttuni, ei kuvaamataito.

Ensimmäinen taulu valmistui vielä saman päivän aikana. Lopputulos yllätti myös tekijänsä, sillä taulussa hohtivat Englannin lakritsin värit.

– Olin joulun aikana syönyt tuttuun tapaan kilokaupalla suklaata ja lakritsia. Tammikuussa alkoi perinteinen karkkilakko, mutta yksi avaamaton lakritsipussi kuumotti kaapissa. Tiedostamatta lakritsin värit olivat siirtyneet alitajunnasta tauluun, Munter naurahtaa.



Munter laittoi taulusta kuvan Facebook-sivuilleen lakritsitarinan kera. Kuva oli tarkoitettu enemmän huumoriksi ja läpäksi, mutta palaute yllätti taulun tekijän täysin:

– Ihmiset tykkäsivät maalauksesta. Kaikki palaute oli todella iloista ja positiivista.

Kun Munter oli kerran tarttunut siveltimeen, vei maalaaminen hänet mukanaan. Somerniemen vanhan kanttorilan sali toimii nyt paitsi etätyötilana myös maalausateljeena. Parissa kuukaudessa on syntynyt noin 50 taulua.

– Nälkä on kasvanut koko ajan maalatessa. Olen hankkinut isompia maalauspohjia sekä lisää värejä ja pensseleitä. Kaikki vapaa-aika eli illat ja viikonloput menevät maalaustelineen ääressä.

Viikkojen kuluessa hän on innostunut myös kokeilemaan yhä enemmän ja enemmän.

– Maalauspohjiin saa valmiita pohjustusaineita, mutta apuna voi käyttää paljon muutakin: liimaa, vessapaperia, rautakaupan laastia, kiviä.



Hanna Munter ei tee esittävää taidetta, eli maisemia, asetelmia ja muotokuvia hänen tauluistaan ei löydy.

– En ole mikään tarkkojen yksityiskohtien tekijä, vaan nautin laajoista vedoista ja väreistä.

Abstraktit taulut ilmentävät omia havaintoja ja kokemuksia.

– Minulla on alussa joku ajatus tai teema, jota lähden toteuttamaan.

Koronan synnyttämä poikkeustila näkyy useammassa teoksessa. Munter näyttää taulua, jossa hehkuvien pastellivärien rinnalla mustat juovat valuvat alaspäin. Taulun nimi on Kulttuurin kyyneleet.

– Taulu syntyi samana päivänä, kun veimme kulttuuriväen toimijoiden kanssa kulttuuriministeri Annika Saarikolle viestiä kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingosta.





Juuri päättyneet hiihdon MM-kisat toivat Munterin mieleen lapsuudesta Sarajevon talviolympialaiset. Suomi sai kisoista peräti 13 mitalia.

– Tein tauluun kattiloilla olympiarenkaita muistuttavat mitalit eri väreillä kuvaamaan tuota suomalaisten kaikkien aikojen mitalisaalista.



Pink bubbles.

Munter on kertonut uuden harrastuksensa etenemisestä edelleen Facebookissa lataamalla sinne kuvia valmiista töistään.

– Maalaaminen antaa minulle valtavasti iloa. On ollut todella kiva huomata Facebookin kautta, että taulut tuovat iloa myös muille.

Different faces.



Munterin taulut ovat saaneet suitsutusta, ylistystä ja kiitosta. Niitä on haluttu ja halutaan myös ostaa. Niinpä kaksi kuukautta sitten siveltimeen tarttunut nainen aikoo perustaa nyt toiminimen maalausten myymistä varten.

– Maalaaminen tulee jäämään harrastukseksi, mutta on järkevämpää hoitaa taulujen myynti toiminimen kautta.

Hän on tehnyt myös tilaustöitä. Niitä on teon alla parhaillaankin.

– Olen maalannut jo useamman erilaisen version esimerkiksi ensimmäisestä lakritsitaulusta. Minulta on pyydetty maalausta myös julkiseen tilaan, mikä tuntuu ihan käsittämättömältä.

Palataanpa vielä hetkeksi kaiken alkuun ja koronaan:

– Ilman koronaa en olisi koskaan ryhtynyt maalaamaan, korostaa Hanna Munter taulujen, värien ja siveltimien keskellä.

Kesällä hän siirtää maalausateljeen kodin salista entisiin ravintola Punaisen Lumpeen tiloihin. Suunnitelmissa on myös kutsuvierasnäyttely.