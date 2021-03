Korona uhkaa toistamiseen suunnistuksen FinnSpringiä – Angelniemen Ankkuri päättää jättitapahtuman kohtalosta ensi viikolla

Suunnistuksen jättitapahtuma FinnSpring on uhattuna myös tänä keväänä. Angelniemen Ankkurin piti järjestää FinnSpring Salossa jo vuosi sitten, mutta tuolloin se päätettiin siirtää täksi kevääksi huonon koronatilanteen vuoksi.

Pandemia jyllää edelleen, joten kilpailunjohtaja Elina Kivelä arvioi aiemmin tällä viikolla Ankkurin nettisivuilla, että FinnSpringin järjestäminen näyttää epätodennäköiseltä myös nyt huhtikuussa.

Kivelä viestitti perjantaina SSS:lle, että Ankkurin kartta- ja kilpailutoimikunta kokoontuu asian tiimoilta ensi torstaina, jonka jälkeen seuralla on päätös FinnSpringin järjestämisestä.

– Teen tällä hetkellä kyselyitä kisajärjestelyiden vastuualueiden henkilöille. Siinä kysytään koronan vaikutuksesta kisajärjestelyihin ja sitä, pitäisikö seuran järjestää kisa. Tähän saakka kisajärjestelyt ovat edenneet normaaliin tapaan, Kivelä kertoi.

FinnSpring on merkitty kalenteriin 24.–25. huhtikuuta. Lauantaina olisi tarkoitus suunnistaa henkilökohtainen kilpailu ja sunnuntaina viesti. Kilpailukeskus sijaitsee Metsäjaanun ja Korvenmäen jäteaseman alueilla, ja rastit on sijoitettu pääosin vuoden 2006 Salo-Jukolan maastoihin.

FinnSpring on Suomessa suunnistuksen kevään klassikkotapahtuma, joka on kerännyt henkilökohtaiseen kilpailuun yli 2 000 osallistujaa ja viestiinkin monta sataa joukkuetta.

Kivelä pohti Ankkurin nettisivuilla, voisiko Suunnistusliitto velvoittaa seuran järjestämään kilpailun voimassa olevien viranomaisohjeiden puitteissa. Suunnistusliiton tapahtumapäällikkö Petteri Palmi kuitenkin vahvisti SSS:lle, ettei liitto aio käyttää minkäänlaisia pakkokeinoja.

– Toive ja vahva tahtotila on, että kisoja järjestetään mahdollisimman normaalisti, jos järjestämistä ei ole jollain määräyksellä kielletty. Ankkuri kuitenkin päättää FinnSpringistä itsenäisesti. Ymmärrämme tilanteen, jos Ankkuri katsoo, että kisojen järjestäminen osoittautuu mahdottomaksi, Palmi alleviivasi.

Huhtikuun koronatilannetta on vaikea ennustaa, joten Palmikaan ei suoraan ottanut kantaa, minkälainen päätös Ankkurin kannattaisi tehdä.

– Kyse on siitä, kuinka pitkään Ankkurilla on mahdollista päätöstä venyttää. Tällä hetkellähän kilpailuita ei ole kielletty järjestämästä. Avin linjausten mukaisesti urheilukilpailuita, joissa osallistujilta edellytetään urheilijalisenssiä, saa järjestää, Palmi muistutti.

Palmin mukaan on vielä auki, menettääkö Ankkuri tällä erää järjestelyoikeutensa FinnSpringiin, jos kisoja ei käydä ensi kuussa Salossa.

– En ole vielä keskustellut seuraavien vuosien FinnSpring-järjestäjien kanssa, onko heillä mahdollisuus siirtää tapahtumaa eteenpäin. Liitolla ei ole lopulta väliä, missä tapahtumat järjestetään minäkin vuonna. Siitä seurat voivat sopia keskenään, Palmi tähdensi.