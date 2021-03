Koronanyrkki suosittelee yläkoulujen etäopetuksen jatkamista pääsiäisen yli

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli eli 5. huhtikuuta asti. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös on voimassa sunnuntaihin 28. maaliskuuta asti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tiistaina kokoontunut koronakoordinaatioryhmä jatkoi myös kaikkien muidenkin suositusten voimassaoloa 5. huhtikuuta saakka.

Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla on nyt 250,8. Tämä on koko koronapandemia-ajan korkein luku. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 226. Myös positiivisten osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana, ja se on noussut 5,8 prosenttiin.

Viikoittaiset näytemäärät ovat myös ennätyksellisen korkeat. Viimeisen kahden viikon aikana Tyksin laboratoriot ovat tutkineet noin 10 500 näytettä viikossa Varsinais-Suomen alueella.

Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vertaili Varsinais-Suomen tilannetta pääkaupunkiseutuun ja HUSiin.

Kun verrataan Varsinais-Suomen tilannetta HUSiin suhteessa väkilukuun, nähdään, että Varsinais-Suomen koronatilanne on kaksi viikkoa HUSia jäljessä.

– Jos tilanne jatkuu tällä vauhdilla, olemme kahden viikon päästä samassa tilanteessa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nyt, sanoo Pietilä tiedotteessa.

Turun seudun joukkoliikenteessä Fölissä ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Ryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.

– Tartuntojen estämiseksi suosittelen myös lapsien käyttävän maskia kouluissa ja joukkoliikenteessä, koska sen käyttö lapsiltakin onnistuu yleensä hyvin, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala tiedotteessa.

Koronakoordinaatioryhmässä keskusteltiin Turun tilanteesta, jossa viime viikolla todettiin yli 70 vaihto-oppilaan koronatartuntarypäs. Ilmeisesti osa vaihto-oppilaista on välillä matkustanut kotimaahansa ja sen jälkeen palannut Suomeen.

Ohjausryhmä suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. Ryhmä toivoo keskustelua valtakunnallisista maahantulon linjauksista.