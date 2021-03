Koronarajoituksia vastustaviin mielenosoituksiin Turussa ilmoittautunut nelisenkymmentä

Koronarajoituksia vastustaviin mielenosoituksiin Turussa on aamupäivän tietojen mukaan ilmoittautunut nelisenkymmentä ihmistä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista. Poliisin mukaan suurempaakin mielenosoittajamäärää pystytään valvomaan.

Mielenilmausten on ennakkotietojen mukaan määrä alkaa iltapäivällä.

Poliisille on jätetty ennakkoilmoitukset seitsemästä yleisestä kokouksesta. Nykyisillä Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämillä kokoontumisrajoituksilla yleiseen kokoukseen saa osallistua enintään kuusi ihmistä.

– Toki poliisilla on kykyä mukautua toisenlaisiinkin määriin, sanoo Lounais-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Anna Saarenoja STT:lle.

Saarenoja ei kerro, miten suureen mielenosoittajamäärään poliisi on valmistautunut. Hän ei kerro sitäkään, miten paljon poliiseja on tänään varautunut mielenosoituksia valvomaan.

– Sitä ei kerrota koskaan. Poliisi on valmistautunut riittävin resurssein, sanoo Saarenoja.

Oikeus mielenosoitukseen on kansalaisoikeus

Saarenoja painottaa, että oikeus mielenosoitukseen on perustuslain turvaama oikeus, jonka poliisi pyrkii poikkeusoloissakin turvaamaan. Toisaalta myös oikeus terveyteen kuuluu perusoikeuksiin.

– Oikeus mielenilmaukseen turvataan, jos mielenilmaus tapahtuu voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. Mikäli ei, poliisi puuttuu tilanteeseen, sanoo Saarenoja.

Saarenoja ei etukäteen tarkenna, millä tavoin poliisi on valmistautunut puuttumaan tilanteeseen. Saarenojan mukaan mielenilmausta valvovat poliisit käyttävät kasvomaskia.

– Meillä muutenkin asiakastilanteissa käytetään kasvomaskia, hän toteaa.

Ennakkotietojen mukaan mielenosoittajat aikovat kokoontua iltapäivällä Tuomiokirkkotorilla, missä pidetään myös puheita. Sen jälkeen suunnitelmana on kävellä Yliopistonkadulle.

Helsingin mielenosoituksista tehty rikosilmoitus

Viime lauantaina Helsingissä järjestettiin koronarajoituksia vastustavia mielenosoituksia, joihin osallistui poliisin arvion mukaan noin 400 ihmistä. Mielenosoittajia saapui paikalle pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualta Suomesta.

Helsingin mielenosoituksista tehtiin rikosilmoitus sunnuntaina. Poliisi tutkii, kuka on syyllistynyt rikoksiin eli rikkonut kokoontumisrajoituksia.

Poliisia on arvosteltu siitä, että se ei Helsingissä keskeyttänyt mielenilmausta, vaikka sadoittain ihmisiä kokoontui varsin tiiviisti yhteen. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on kuitenkin luonnehtinut Helsingin poliisilaitoksen toimintatapaa siinä mielessä onnistuneeksi, että mielenosoitukset sujuivat rauhanomaisesti eivätkä johtaneet esimerkiksi väkivaltaisuuksiin.

Elina Korkee

STT