Koronariskimaista tulevien matkustajien pakollisia terveystarkastuksia jatketaan etelässä huhtikuun ajan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa huhtikuun ajan koronaviruksen riskimaista tulevien matkustajien pakollisia terveystarkastuksia. Päätös on voimassa Helsingin satamissa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla.

Terveystarkastuksen osana voidaan tehdä koronatesti. Riskimaiksi katsotaan kaikki maat, joissa viruksen ilmaantuvuus on suurempi kuin 25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Nykytilanteessa tämä tarkoittaa lähes kaikkia maita.

Myös Pohjois-Suomen avi määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajaliikenteen henkilöille rajanylityspaikoilla. Määräys on voimassa toukokuun loppuun.

STT

